Нацгвардієць з Волині майже рік не був на службі: як його покарав суд
Сьогодні, 21:15
Луцький міськрайонний суд призначив п’ять років позбавлення волі військовослужбовцю Національної гвардії України, який майже рік був відсутній на службі без поважних причин. Чоловік визнав провину та розкаявся, однак суд вирішив призначити йому реальний термін ув’язнення, пише Судово-юридична газета.
Обставини справи
За матеріалами досудового розслідування, солдат самовільно залишив місце тимчасового розташування особового складу військової частини в Луцькому районі. Він не виконував службових обов’язків із 20 вересня 2025 року до 29 вересня 2026 року.
Водночас слідство встановило, що військовий не мав наміру назавжди ухилятися від проходження служби. Однак дозволу командира на залишення місця несення служби він не отримував.
Під час судового засідання нацгвардієць повністю визнав свою провину, розкаявся у скоєному та просив суд суворо його не карати. Також суд узяв до уваги інформацію про стан здоров’я обвинуваченого.
Попри це, суд дійшов висновку, що виправлення військового без ізоляції від суспільства неможливе. Тому йому призначили п’ять років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловіка взяли під варту.
Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів із дня проголошення. Водночас обвинувачений просив розглядати справу в порядку частини третьої статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, що позбавляє його права на апеляційне оскарження вироку.
Що вирішив суд
Відповідно до частини п’ятої статті 407 Кримінального кодексу України, самовільне залишення військової частини або місця служби, а також неявка на службу без поважних причин тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
Водночас військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ під час воєнного стану, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за передбачених законом умов.
За інформацією Міністерства оборони України, військові, які вирішили добровільно повернутися після СЗЧ, можуть звернутися до органів Військової служби правопорядку, зокрема до Центрального управління у Києві та Київській області, територіального управління або зональних відділів ВСП в обласних центрах.
На період самовільної відсутності час не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років. Також на цей час припиняються виплати грошового та інших видів забезпечення.
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Обставини справи
За матеріалами досудового розслідування, солдат самовільно залишив місце тимчасового розташування особового складу військової частини в Луцькому районі. Він не виконував службових обов’язків із 20 вересня 2025 року до 29 вересня 2026 року.
Водночас слідство встановило, що військовий не мав наміру назавжди ухилятися від проходження служби. Однак дозволу командира на залишення місця несення служби він не отримував.
Під час судового засідання нацгвардієць повністю визнав свою провину, розкаявся у скоєному та просив суд суворо його не карати. Також суд узяв до уваги інформацію про стан здоров’я обвинуваченого.
Попри це, суд дійшов висновку, що виправлення військового без ізоляції від суспільства неможливе. Тому йому призначили п’ять років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловіка взяли під варту.
Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів із дня проголошення. Водночас обвинувачений просив розглядати справу в порядку частини третьої статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, що позбавляє його права на апеляційне оскарження вироку.
Що вирішив суд
Відповідно до частини п’ятої статті 407 Кримінального кодексу України, самовільне залишення військової частини або місця служби, а також неявка на службу без поважних причин тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
Водночас військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ під час воєнного стану, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за передбачених законом умов.
За інформацією Міністерства оборони України, військові, які вирішили добровільно повернутися після СЗЧ, можуть звернутися до органів Військової служби правопорядку, зокрема до Центрального управління у Києві та Київській області, територіального управління або зональних відділів ВСП в обласних центрах.
На період самовільної відсутності час не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років. Також на цей час припиняються виплати грошового та інших видів забезпечення.
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