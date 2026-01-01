У АдН вимагають вислати з Німеччини мільйони людей, зокрема українців

Тіно Хрупалла закликав депортувати з країни до 2,6 млн осіб, серед них - громадян України.



Про це повідомляє



На його переконання, видворяти потрібно не лише іноземців, які скоїли злочини, та шукачів притулку, яким відмовили в захисті, а й громадян Сирії, Афганістану та України, які легально проживають у Німеччині.



Їх пропонують повертати на батьківщину після того, як зникнуть причини для надання їм захисту.



Як пише Bild, така позиція Хрупалли спричинила розбіжності всередині його партії. Зокрема, вона суперечить поглядам однопартійця Максиміліана Кра, який раніше закликав не покладати надмірних сподівань на масштаби депортацій. На його думку, навіть повернення до 200 тисяч осіб стало б найбільшою операцією такого типу в післявоєнній історії Європи.



Водночас експерт із міграційної політики, професор Констанцського університету Даніель Тім вважає заяви співголови АдН оманливими.



"Хрупалла створює враження, ніби мільйони українців, сирійців та афганців можна швидко й масово депортувати. Це не так. Статус захисту кожної окремої людини має розглядатися в індивідуальному порядку", - наводить його слова Bild.



За словами Хрупалли, після завершення війни в Україні або покращення ситуації з безпекою в Сирії та Афганістані настільки, що потреба в захисті зникне, громадяни цих держав мають повернутися додому.



"Йдеться про 2,6 мільйона осіб", - заявив політик.



Зазначимо, за останніми даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення Росії тимчасовий захист у Німеччині отримали понад 1,4 млн українців. До російського нападу на Україну в країні постійно проживали близько 150 тисяч громадян України, які не мали німецького громадянства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН)закликав депортувати з країни до 2,6 млн осіб, серед них - громадян України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.На його переконання, видворяти потрібно не лише іноземців, які скоїли злочини, та шукачів притулку, яким відмовили в захисті, а й громадян Сирії, Афганістану та України, які легально проживають у Німеччині.Їх пропонують повертати на батьківщину після того, як зникнуть причини для надання їм захисту.Як пише Bild, така позиція Хрупалли спричинила розбіжності всередині його партії. Зокрема, вона суперечить поглядам однопартійця Максиміліана Кра, який раніше закликав не покладати надмірних сподівань на масштаби депортацій. На його думку, навіть повернення до 200 тисяч осіб стало б найбільшою операцією такого типу в післявоєнній історії Європи.Водночас експерт із міграційної політики, професор Констанцського університетувважає заяви співголови АдН оманливими."Хрупалла створює враження, ніби мільйони українців, сирійців та афганців можна швидко й масово депортувати. Це не так. Статус захисту кожної окремої людини має розглядатися в індивідуальному порядку", - наводить його слова Bild.За словами Хрупалли, після завершення війни в Україні або покращення ситуації з безпекою в Сирії та Афганістані настільки, що потреба в захисті зникне, громадяни цих держав мають повернутися додому."Йдеться про 2,6 мільйона осіб", - заявив політик.Зазначимо, за останніми даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення Росії тимчасовий захист у Німеччині отримали понад 1,4 млн українців. До російського нападу на Україну в країні постійно проживали близько 150 тисяч громадян України, які не мали німецького громадянства.

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