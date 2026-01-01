Магнітні бурі: прогноз на 23 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
В понеділок, 23 листопада, геомагнітна активність помітно посилиться порівняно з неділею. У понеділок з 14:00 до 17:00 за київським часом індекс Kp може піднятися до 4,00.
Попри зростання показника, рівень 4,00 все одно залишається нижчим за поріг найслабшої магнітної бурі. На шкалі NOAA бурі рівня G1 відповідає індекс Kp 5, тож у понеділок повноцінна буря не очікується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
В понеділок, 23 листопада, геомагнітна активність помітно посилиться порівняно з неділею. У понеділок з 14:00 до 17:00 за київським часом індекс Kp може піднятися до 4,00.
Попри зростання показника, рівень 4,00 все одно залишається нижчим за поріг найслабшої магнітної бурі. На шкалі NOAA бурі рівня G1 відповідає індекс Kp 5, тож у понеділок повноцінна буря не очікується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.
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