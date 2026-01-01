На Волині водій авто злетів у кювет: постраждала пасажирка
Сьогодні, 09:48
ДТП на Володимирщині: поліція встановлює обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась 22 листопада, увечері, поблизу с. Суходоли.
Керманич Nissan Qashqai, 1993 року народження, з Володимира, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала жінка, 1998 року народження.
Дитина, яка також була в салоні, і сам водій – не постраждали.
За фактом аварії поліція внесла відомості в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась 22 листопада, увечері, поблизу с. Суходоли.
Керманич Nissan Qashqai, 1993 року народження, з Володимира, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала жінка, 1998 року народження.
Дитина, яка також була в салоні, і сам водій – не постраждали.
За фактом аварії поліція внесла відомості в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.
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