ДТП на Володимирщині: поліція встановлює обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталась 22 листопада, увечері, поблизу с. Суходоли.Керманич Nissan Qashqai, 1993 року народження, з Володимира, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала жінка, 1998 року народження.Дитина, яка також була в салоні, і сам водій – не постраждали.За фактом аварії поліція внесла відомості в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.