Здорожчала на 10%: чи є дефіцит олії на Волині. ВІДЕО





Про це розповів Андрій Ткачук.



З його слів, здорожчання олії зумовене рядом чинників, зокрема, здорожчанням логістики, питання виробництва через недостатню кількість електроенергії, призупинкою певних виробничих потужностей, яка формує очікування на ринку і відповідну поведінку оптових компаній та інших учасників ринку, які формують кінцеву ціну для споживача.



«Але, і споживач повинен розуміти, що в нинішній ситуації ажіотажний попит — це теж підігріває ціну на олію. І тому зробити запас, може зіграти з нами злий жарт. В тому сенсі, що ажіотажний попит спровокує підняття роздрібної ціни», — додає Андрій Ткачук.



Екноміст каже, що Україна для власного споживання використовує лише 10% олії, яку виробляє.



За словами покупців, з якими вдалося поспілкуватися на одному із луцьких ринків, олія здорожчала орієнтовно до 15 гривень за літр.



«Якщо олія, то, можливо, 80 на початку літа було, а зараз по 100 гривень олія. Ціни зростають, звісно, але в запас я не купую. Я не багато її використовую, я не бачу сенсу, аби 5 літрів закуповувати», — каже покупчиня Ольга.



Продавчиня Тамара торгує різними продуктами, у тому числі й олією. Каже, що активно її купували місяць тому. Зараз ажіотажу немає, продукції різних виробників є вдосталь.



«Зараз набралися і сидять їдять те, що є. Я беру таку, яку люди беруть, вона, може, трохи дешевша. Була, наприклад, ціна, 450 гривень, а зараз 350 за п'ятилітрову пляшку. Я думаю, що люди понабиралися, а фірми стоять, а її треба ж продавати», — говорить продавчиня Тамара.



Зі слів продавчині супермаркету Інна Башук, на олію ажіотаж у їхньому магазині є. Тут цього продукту вдосталь, бо замовляють його з запасом.



Як говорить заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, до нового року олія може здорожчати ще на 10%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині немає дефіциту олії. Однак упродовж останнього місяця олія на ринках, полицях магазинів і супермаркетів здорожчала орієнтовно на 10%.Про це розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економікиЗ його слів, здорожчання олії зумовене рядом чинників, зокрема, здорожчанням логістики, питання виробництва через недостатню кількість електроенергії, призупинкою певних виробничих потужностей, яка формує очікування на ринку і відповідну поведінку оптових компаній та інших учасників ринку, які формують кінцеву ціну для споживача.«Але, і споживач повинен розуміти, що в нинішній ситуації ажіотажний попит — це теж підігріває ціну на олію. І тому зробити запас, може зіграти з нами злий жарт. В тому сенсі, що ажіотажний попит спровокує підняття роздрібної ціни», — додає Андрій Ткачук.Екноміст каже, що Україна для власного споживання використовує лише 10% олії, яку виробляє.За словами покупців, з якими вдалося поспілкуватися на одному із луцьких ринків, олія здорожчала орієнтовно до 15 гривень за літр.«Якщо олія, то, можливо, 80 на початку літа було, а зараз по 100 гривень олія. Ціни зростають, звісно, але в запас я не купую. Я не багато її використовую, я не бачу сенсу, аби 5 літрів закуповувати», — каже покупчиня Ольга.Продавчиня Тамара торгує різними продуктами, у тому числі й олією. Каже, що активно її купували місяць тому. Зараз ажіотажу немає, продукції різних виробників є вдосталь.«Зараз набралися і сидять їдять те, що є. Я беру таку, яку люди беруть, вона, може, трохи дешевша. Була, наприклад, ціна, 450 гривень, а зараз 350 за п'ятилітрову пляшку. Я думаю, що люди понабиралися, а фірми стоять, а її треба ж продавати», — говорить продавчиняЗі слів продавчині супермаркету Інна Башук, на олію ажіотаж у їхньому магазині є. Тут цього продукту вдосталь, бо замовляють його з запасом.Як говорить заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, до нового року олія може здорожчати ще на 10%.

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