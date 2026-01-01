Здорожчала на 10%: чи є дефіцит олії на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
На Волині немає дефіциту олії. Однак упродовж останнього місяця олія на ринках, полицях магазинів і супермаркетів здорожчала орієнтовно на 10%.
Про це розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук.
З його слів, здорожчання олії зумовене рядом чинників, зокрема, здорожчанням логістики, питання виробництва через недостатню кількість електроенергії, призупинкою певних виробничих потужностей, яка формує очікування на ринку і відповідну поведінку оптових компаній та інших учасників ринку, які формують кінцеву ціну для споживача.
«Але, і споживач повинен розуміти, що в нинішній ситуації ажіотажний попит — це теж підігріває ціну на олію. І тому зробити запас, може зіграти з нами злий жарт. В тому сенсі, що ажіотажний попит спровокує підняття роздрібної ціни», — додає Андрій Ткачук.
Екноміст каже, що Україна для власного споживання використовує лише 10% олії, яку виробляє.
За словами покупців, з якими вдалося поспілкуватися на одному із луцьких ринків, олія здорожчала орієнтовно до 15 гривень за літр.
«Якщо олія, то, можливо, 80 на початку літа було, а зараз по 100 гривень олія. Ціни зростають, звісно, але в запас я не купую. Я не багато її використовую, я не бачу сенсу, аби 5 літрів закуповувати», — каже покупчиня Ольга.
Продавчиня Тамара торгує різними продуктами, у тому числі й олією. Каже, що активно її купували місяць тому. Зараз ажіотажу немає, продукції різних виробників є вдосталь.
«Зараз набралися і сидять їдять те, що є. Я беру таку, яку люди беруть, вона, може, трохи дешевша. Була, наприклад, ціна, 450 гривень, а зараз 350 за п'ятилітрову пляшку. Я думаю, що люди понабиралися, а фірми стоять, а її треба ж продавати», — говорить продавчиня Тамара.
Зі слів продавчині супермаркету Інна Башук, на олію ажіотаж у їхньому магазині є. Тут цього продукту вдосталь, бо замовляють його з запасом.
Як говорить заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, до нового року олія може здорожчати ще на 10%.
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Про це розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук.
З його слів, здорожчання олії зумовене рядом чинників, зокрема, здорожчанням логістики, питання виробництва через недостатню кількість електроенергії, призупинкою певних виробничих потужностей, яка формує очікування на ринку і відповідну поведінку оптових компаній та інших учасників ринку, які формують кінцеву ціну для споживача.
«Але, і споживач повинен розуміти, що в нинішній ситуації ажіотажний попит — це теж підігріває ціну на олію. І тому зробити запас, може зіграти з нами злий жарт. В тому сенсі, що ажіотажний попит спровокує підняття роздрібної ціни», — додає Андрій Ткачук.
Екноміст каже, що Україна для власного споживання використовує лише 10% олії, яку виробляє.
За словами покупців, з якими вдалося поспілкуватися на одному із луцьких ринків, олія здорожчала орієнтовно до 15 гривень за літр.
«Якщо олія, то, можливо, 80 на початку літа було, а зараз по 100 гривень олія. Ціни зростають, звісно, але в запас я не купую. Я не багато її використовую, я не бачу сенсу, аби 5 літрів закуповувати», — каже покупчиня Ольга.
Продавчиня Тамара торгує різними продуктами, у тому числі й олією. Каже, що активно її купували місяць тому. Зараз ажіотажу немає, продукції різних виробників є вдосталь.
«Зараз набралися і сидять їдять те, що є. Я беру таку, яку люди беруть, вона, може, трохи дешевша. Була, наприклад, ціна, 450 гривень, а зараз 350 за п'ятилітрову пляшку. Я думаю, що люди понабиралися, а фірми стоять, а її треба ж продавати», — говорить продавчиня Тамара.
Зі слів продавчині супермаркету Інна Башук, на олію ажіотаж у їхньому магазині є. Тут цього продукту вдосталь, бо замовляють його з запасом.
Як говорить заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, до нового року олія може здорожчати ще на 10%.
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