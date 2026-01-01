На Волині під час пожежі будинку травмувався 66-річний господар
Сьогодні, 11:04
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
22 листопада о 21:32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Вілька-Підгородненська Любомльської громади Ковельського району.
На місце події прибули вогнеборці з Любомля спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Штунь. Пожежу ліквідували. Під час пожежі травмувався 66-річний власник будинку, його госпіталізували до лікарні.
Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
22 листопада о 21:32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Вілька-Підгородненська Любомльської громади Ковельського району.
На місце події прибули вогнеборці з Любомля спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Штунь. Пожежу ліквідували. Під час пожежі травмувався 66-річний власник будинку, його госпіталізували до лікарні.
Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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