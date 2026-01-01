На Волині під час пожежі будинку травмувався 66-річний господар





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



22 листопада о 21:32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Вілька-Підгородненська Любомльської громади Ковельського району.



На місце події прибули вогнеборці з Любомля спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Штунь. Пожежу ліквідували. Під час пожежі травмувався 66-річний власник будинку, його госпіталізували до лікарні.



Причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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