57-річного волинянина підозрюють у розбещенні неповнолітньої: чоловік порізав вени та помер у лікарні, - поліція
Сьогодні, 10:56
Слідчі поліції Володимира зареєстрували кримінальне провадження за фактом розбещення неповнолітньої.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась декілька років тому: потерпіла заявила про це лише нещодавно.
Відомості за цим фактом 20 листопада внесено в ЄРДР за ст. 156 КК України.
У рамках розслідування провадження дівчину допитали слідчі.
Щодо причетного, то йому днями була оголошена підозра за нанесення тілесного ушкодження іншому чоловіку: цей інцидент також був пов’язаний з подією 10-річної давнини.
22 листопада стало відомо про його самогубство: 57-річний володимирчанин порізав вени і помер у лікарні. Відомості зареєстровані в ЄРДР за фактом самогубства.
Поліцейські встановлюють усі обставини подій в рамках досудового слідства.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась декілька років тому: потерпіла заявила про це лише нещодавно.
Відомості за цим фактом 20 листопада внесено в ЄРДР за ст. 156 КК України.
У рамках розслідування провадження дівчину допитали слідчі.
Щодо причетного, то йому днями була оголошена підозра за нанесення тілесного ушкодження іншому чоловіку: цей інцидент також був пов’язаний з подією 10-річної давнини.
22 листопада стало відомо про його самогубство: 57-річний володимирчанин порізав вени і помер у лікарні. Відомості зареєстровані в ЄРДР за фактом самогубства.
Поліцейські встановлюють усі обставини подій в рамках досудового слідства.
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