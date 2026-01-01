Слідчі поліції Володимира зареєстрували кримінальне провадження за фактом розбещення неповнолітньої.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась декілька років тому: потерпіла заявила про це лише нещодавно.Відомості за цим фактом 20 листопада внесено в ЄРДР за ст. 156 КК України.У рамках розслідування провадження дівчину допитали слідчі.Щодо причетного, то йому днями була оголошена підозра за нанесення тілесного ушкодження іншому чоловіку: цей інцидент також був пов’язаний з подією 10-річної давнини.22 листопада стало відомо про його самогубство: 57-річний володимирчанин порізав вени і помер у лікарні. Відомості зареєстровані в ЄРДР за фактом самогубства.Поліцейські встановлюють усі обставини подій в рамках досудового слідства.