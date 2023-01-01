У Луцьку врятували чоловіка, який тонув

Сьогодні, 30 червня, у Луцьку в другій половині дня, на Теремнівському ставку працівники міського комунального рятувального поста врятували чоловіка 1990 року народження. Він, пірнувши у воду, відплив на велику відстань від берега та хотів повернутись назад, але не зміг - очевидно, йому забракло сил.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Розповідають, що чергові поста відразу помітили чоловіка, що почав тонути. Рятівниккинувся йому на допомогу. Плавець вже зник з поля зору, але рятівник пірнув під воду, зміг обхопили потопаючого та врешті дістав чоловіка на берег, де йому надали допомогу решта працівників поста.Згодом врятованому стало краще, отож від госпіталізації він відмовився.Рятувальники наголошують на необхідності дотримання правил безпеки на воді: не запливайте за буйки, не заходьте у воду в нетверезому стані, не полишайте дітей без нагляду біля водойм!Купайтесь тільки в визначених цього місцях, де облаштовані рятувальні пости та постійно чергують фахівці, які зможуть кваліфіковано надати допомогу при виникнення надзвичайної ситуації.