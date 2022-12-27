У місті на Волині трапилася ДТП за участю неповнолітнього велосипедиста

У місті на Волині трапилася ДТП за участю неповнолітнього велосипедиста
Ввечері 30-го червня у Нововолинську біля повороту до третьої шахти трапилась аварія за участю неповнолітніх велосипедистів.

Як повідомили БУГу у поліції, хлопець 2011 р.н., рухаючись велосипедом по зустрічній смузі для руху, переїжджав дорогу поза межами пішохідного переходу.

Два водії намагались уникнути ДТП, але один з водіів здійснив зіткнення з неповнолітнім.

На місці працювали поліція та швидка.

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Теги: Нововолинськ, аварія
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