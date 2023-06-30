Польща має намір розмістити на своїй території ядерну зброю

Польща має намір розмістити на своїй території ядерну зброю
Прем'єр міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри росії розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі.

Про це він сказав після саміту у Брюсселі, повідомляє Polsat News, передає Рубрика.

Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.

"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", – зазначив польський прем'єр.

Довідка

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

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Теги: ядерна зброя, Польща
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