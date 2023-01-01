У ймовірному таборі ПВК «Вагнер» у Білорусі з’явились сотні наметів – «Беларускі гаюн»

У Білорусі на території, яку, ймовірно, влада країни виділила для розміщення табору приватної військової компанії "Вагнер", з’явились декілька сотень наметів.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка проаналізувала супутникові знімки, отримані виданням BBC Verify.Аналітики зазначають, що йдеться про колишню військову частину №61732 у селі Ціль Осиповицького району Могильовської області. За їхніми підрахунками, у наметах можуть розміститись близько 8 тисяч людей."Чітко видно, що будівництво польового табору завершено. Нам удалося підрахувати, що на фото близько 298 наметів. Помітно, що це намети М-30, у яких у середньому може бути по 30 людей. Таким чином, обладнано місця для 8940 людей", — йдеться у повідомленні.При цьому "Беларускі Гаюн" звертає увагу на те, що не всі намети є житловими."Там також мають бути місця для господарських потреб: туалети, душові, столові тощо. Таким чином, можна впевнено сказати, що табір розбитий для близько 8000 людей", — зазначається в дописі.Ці цифри збігаються із озвученими раніше російським виданням "Верстка", зауважує група.Окрім того, на знімку помітні також обладнані укріплення у північній частині колишньої військової частини, підкреслюють аналітики. При цьому будь-якої будівельної чи військової техніки на знімку не помічено.