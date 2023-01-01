Волиняни можуть безплатно отримати калію йодид: як це зробити

Волиняни можуть безплатно отримати калію йодид: як це зробити
В поліклініках на Волині безоплатно отримати калію йодид можуть усі волиняни віком до 40-ка років. За препаратом охочі можуть звернутися до сімейного лікаря.

Про це розповів Суспільному заступник начальника відділу обласного управління охорони здоров’я Валерій Кацаман.

Калію йодид розподілили по центрах первинної медико-санітарної допомоги згідно із заявками.

Обсяги калію йодиду на Волині

Міністерство охорони здоров’я поставило на Волинь понад 277 тисяч доз калію йодиду, – каже Валерій Кацаман.

З його слів, станом на 29 червня дитяче населення в області забезпечене на 100%, а доросле до 45%. Безоплатно калій йодид отримати можуть усі волиняни віком до 40-ка років.

"Після того, як таблетки роздадуть, в область надійдуть нові поставки калію йодиду", – каже Валерій Кацаман.

Як приймати ліки

У Луцькій дитячій поліклініці таблетки калію йодиду видають безплатно, – розповіла лікарка-педіатриня Жанна Пахарчук і додала: без потреби приймати калію йодид заборонено.

Для дітей різного віку дози препарату різняться:

– від одного місяця до трьох років – 32 міліграми порошок одноразово,
– від трьох років до 12 – 65 міліграмів,
– від 12 років – це 125 міліграмів.

Заступниця медичного директора луцької дитячої поліклініки Руслана Заяць каже, що мають понад 31 тисячу пацієнтів, йодиду калію поки отримали 17 тисяч доз. Почали роздавати його з 23 червня та вже видали дві тисячі доз.

Коли приймати йодид калію

Йодид калію потрібно прийняти одноразово протягом перших шести годин після офіційного повідомлення про підвищення радіаційного фону, – каже лікарка-ендокринологиня Ольга Кудрик. Людям, яким понад 40 років, ці таблетки приймати не потрібно.

"При викидах значної кількості ізотопів йоду 131-го та інших, з’являється гостра необхідність в проведенні радіойод профілактики. Її мета – заблокувати щитоподібну залозу, яка дуже активно поглинає йод, той який нам не потрібен, після якого буде виникання раків щитоподібної залози", – каже лікарка.


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Теги: калію йодид
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