Волиняни можуть безплатно отримати калію йодид: як це зробити
Сьогодні, 08:01
В поліклініках на Волині безоплатно отримати калію йодид можуть усі волиняни віком до 40-ка років. За препаратом охочі можуть звернутися до сімейного лікаря.
Про це розповів Суспільному заступник начальника відділу обласного управління охорони здоров’я Валерій Кацаман.
Калію йодид розподілили по центрах первинної медико-санітарної допомоги згідно із заявками.
Обсяги калію йодиду на Волині
Міністерство охорони здоров’я поставило на Волинь понад 277 тисяч доз калію йодиду, – каже Валерій Кацаман.
З його слів, станом на 29 червня дитяче населення в області забезпечене на 100%, а доросле до 45%. Безоплатно калій йодид отримати можуть усі волиняни віком до 40-ка років.
"Після того, як таблетки роздадуть, в область надійдуть нові поставки калію йодиду", – каже Валерій Кацаман.
Як приймати ліки
У Луцькій дитячій поліклініці таблетки калію йодиду видають безплатно, – розповіла лікарка-педіатриня Жанна Пахарчук і додала: без потреби приймати калію йодид заборонено.
Для дітей різного віку дози препарату різняться:
– від одного місяця до трьох років – 32 міліграми порошок одноразово,
– від трьох років до 12 – 65 міліграмів,
– від 12 років – це 125 міліграмів.
Заступниця медичного директора луцької дитячої поліклініки Руслана Заяць каже, що мають понад 31 тисячу пацієнтів, йодиду калію поки отримали 17 тисяч доз. Почали роздавати його з 23 червня та вже видали дві тисячі доз.
Коли приймати йодид калію
Йодид калію потрібно прийняти одноразово протягом перших шести годин після офіційного повідомлення про підвищення радіаційного фону, – каже лікарка-ендокринологиня Ольга Кудрик. Людям, яким понад 40 років, ці таблетки приймати не потрібно.
"При викидах значної кількості ізотопів йоду 131-го та інших, з’являється гостра необхідність в проведенні радіойод профілактики. Її мета – заблокувати щитоподібну залозу, яка дуже активно поглинає йод, той який нам не потрібен, після якого буде виникання раків щитоподібної залози", – каже лікарка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному заступник начальника відділу обласного управління охорони здоров’я Валерій Кацаман.
Калію йодид розподілили по центрах первинної медико-санітарної допомоги згідно із заявками.
Обсяги калію йодиду на Волині
Міністерство охорони здоров’я поставило на Волинь понад 277 тисяч доз калію йодиду, – каже Валерій Кацаман.
З його слів, станом на 29 червня дитяче населення в області забезпечене на 100%, а доросле до 45%. Безоплатно калій йодид отримати можуть усі волиняни віком до 40-ка років.
"Після того, як таблетки роздадуть, в область надійдуть нові поставки калію йодиду", – каже Валерій Кацаман.
Як приймати ліки
У Луцькій дитячій поліклініці таблетки калію йодиду видають безплатно, – розповіла лікарка-педіатриня Жанна Пахарчук і додала: без потреби приймати калію йодид заборонено.
Для дітей різного віку дози препарату різняться:
– від одного місяця до трьох років – 32 міліграми порошок одноразово,
– від трьох років до 12 – 65 міліграмів,
– від 12 років – це 125 міліграмів.
Заступниця медичного директора луцької дитячої поліклініки Руслана Заяць каже, що мають понад 31 тисячу пацієнтів, йодиду калію поки отримали 17 тисяч доз. Почали роздавати його з 23 червня та вже видали дві тисячі доз.
Коли приймати йодид калію
Йодид калію потрібно прийняти одноразово протягом перших шести годин після офіційного повідомлення про підвищення радіаційного фону, – каже лікарка-ендокринологиня Ольга Кудрик. Людям, яким понад 40 років, ці таблетки приймати не потрібно.
"При викидах значної кількості ізотопів йоду 131-го та інших, з’являється гостра необхідність в проведенні радіойод профілактики. Її мета – заблокувати щитоподібну залозу, яка дуже активно поглинає йод, той який нам не потрібен, після якого буде виникання раків щитоподібної залози", – каже лікарка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни можуть безплатно отримати калію йодид: як це зробити
Сьогодні, 08:01
Військовий облік: що треба знати, щоб не «зловити штраф»
Сьогодні, 06:14
У ймовірному таборі ПВК «Вагнер» у Білорусі з’явились сотні наметів – «Беларускі гаюн»
Сьогодні, 05:15
В Україні повертають «довоєнні» податки
Сьогодні, 04:22
Польща має намір розмістити на своїй території ядерну зброю
Сьогодні, 02:50
Медіа