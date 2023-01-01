Волиняни можуть безплатно отримати калію йодид: як це зробити





Про це розповів Валерій Кацаман.



Калію йодид розподілили по центрах первинної медико-санітарної допомоги згідно із заявками.



Обсяги калію йодиду на Волині



Міністерство охорони здоров’я поставило на Волинь понад 277 тисяч доз калію йодиду, – каже Валерій Кацаман.



З його слів, станом на 29 червня дитяче населення в області забезпечене на 100%, а доросле до 45%. Безоплатно калій йодид отримати можуть усі волиняни віком до 40-ка років.



"Після того, як таблетки роздадуть, в область надійдуть нові поставки калію йодиду", – каже Валерій Кацаман.



Як приймати ліки



У Луцькій дитячій поліклініці таблетки калію йодиду видають безплатно, – розповіла лікарка-педіатриня Жанна Пахарчук і додала: без потреби приймати калію йодид заборонено.



Для дітей різного віку дози препарату різняться:



– від одного місяця до трьох років – 32 міліграми порошок одноразово,

– від трьох років до 12 – 65 міліграмів,

– від 12 років – це 125 міліграмів.



Заступниця медичного директора луцької дитячої поліклініки Руслана Заяць каже, що мають понад 31 тисячу пацієнтів, йодиду калію поки отримали 17 тисяч доз. Почали роздавати його з 23 червня та вже видали дві тисячі доз.



Коли приймати йодид калію



Йодид калію потрібно прийняти одноразово протягом перших шести годин після офіційного повідомлення про підвищення радіаційного фону, – каже лікарка-ендокринологиня Ольга Кудрик. Людям, яким понад 40 років, ці таблетки приймати не потрібно.



"При викидах значної кількості ізотопів йоду 131-го та інших, з’являється гостра необхідність в проведенні радіойод профілактики. Її мета – заблокувати щитоподібну залозу, яка дуже активно поглинає йод, той який нам не потрібен, після якого буде виникання раків щитоподібної залози", – каже лікарка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В поліклініках на Волині безоплатно отримати калію йодид можуть усі волиняни віком до 40-ка років. За препаратом охочі можуть звернутися до сімейного лікаря.Про це розповів Суспільному заступник начальника відділу обласного управління охорони здоров’яКалію йодид розподілили по центрах первинної медико-санітарної допомоги згідно із заявками.Міністерство охорони здоров’я поставило на Волинь понад 277 тисяч доз калію йодиду, – каже Валерій Кацаман.З його слів, станом на 29 червня дитяче населення в області забезпечене на 100%, а доросле до 45%. Безоплатно калій йодид отримати можуть усі волиняни віком до 40-ка років."Після того, як таблетки роздадуть, в область надійдуть нові поставки калію йодиду", – каже Валерій Кацаман.У Луцькій дитячій поліклініці таблетки калію йодиду видають безплатно, – розповіла лікарка-педіатриня Жанна Пахарчук і додала: без потреби приймати калію йодид заборонено.Для дітей різного віку дози препарату різняться:– від одного місяця до трьох років – 32 міліграми порошок одноразово,– від трьох років до 12 – 65 міліграмів,– від 12 років – це 125 міліграмів.Заступниця медичного директора луцької дитячої поліклініки Руслана Заяць каже, що мають понад 31 тисячу пацієнтів, йодиду калію поки отримали 17 тисяч доз. Почали роздавати його з 23 червня та вже видали дві тисячі доз.Йодид калію потрібно прийняти одноразово протягом перших шести годин після офіційного повідомлення про підвищення радіаційного фону, – каже лікарка-ендокринологиня. Людям, яким понад 40 років, ці таблетки приймати не потрібно."При викидах значної кількості ізотопів йоду 131-го та інших, з’являється гостра необхідність в проведенні радіойод профілактики. Її мета – заблокувати щитоподібну залозу, яка дуже активно поглинає йод, той який нам не потрібен, після якого буде виникання раків щитоподібної залози", – каже лікарка.

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