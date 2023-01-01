1 липня на Волині: гортаючи календар

Ігор Поліщук (на фото).



Також день народження 1 липня у засновника рекламної агенції «Aqua Print» Сергія Набойчика.



Окрім того, 1 липня особисте свято у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій, діяча культури Дмитра Ураєва, волинського фотографа Миколи Комаровського.



Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Леонтій.



Бажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.



1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).



У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».



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