ЗВО з Луцька потрапив у ТОП-10 найкращих класичних університетів України





Про це повідомляє Інформаційний ресурс «Освіта.ua».



Йдеться про найбільший університет Волині - Волинський національний університет імені Лесі Українки. ВНУ із 74 підсумковими балами зайняв 10 сходинку, пропустивши вперед Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ужгородський національний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.



У загальному рейтингу Університет Лесі Українки зайняв 17 місце, за рейтингом Scopus - 26.



Нагадаємо, Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 24-те місце в академічному рейтингу серед найкращих закладів вищої освіти країни в «Топ–200 Україна 2023».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчальний заклад з Волині потрапив до першої десятки класичних університетів у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України у 2023 році.Про це повідомляє Інформаційний ресурс «Освіта.ua».Йдеться про найбільший університет Волині - Волинський національний університет імені Лесі Українки. ВНУ із 74 підсумковими балами зайняв 10 сходинку, пропустивши вперед Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ужгородський національний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.У загальному рейтингу Університет Лесі Українки зайняв 17 місце, за рейтингом Scopus - 26.Нагадаємо, Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 24-те місце в академічному рейтингу серед найкращих закладів вищої освіти країни в «Топ–200 Україна 2023».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію