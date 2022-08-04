ЗВО з Луцька потрапив у ТОП-10 найкращих класичних університетів України
Сьогодні, 08:35
Навчальний заклад з Волині потрапив до першої десятки класичних університетів у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України у 2023 році.
Про це повідомляє Інформаційний ресурс «Освіта.ua».
Йдеться про найбільший університет Волині - Волинський національний університет імені Лесі Українки. ВНУ із 74 підсумковими балами зайняв 10 сходинку, пропустивши вперед Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ужгородський національний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
У загальному рейтингу Університет Лесі Українки зайняв 17 місце, за рейтингом Scopus - 26.
Нагадаємо, Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 24-те місце в академічному рейтингу серед найкращих закладів вищої освіти країни в «Топ–200 Україна 2023».
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Про це повідомляє Інформаційний ресурс «Освіта.ua».
Йдеться про найбільший університет Волині - Волинський національний університет імені Лесі Українки. ВНУ із 74 підсумковими балами зайняв 10 сходинку, пропустивши вперед Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ужгородський національний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
У загальному рейтингу Університет Лесі Українки зайняв 17 місце, за рейтингом Scopus - 26.
Нагадаємо, Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 24-те місце в академічному рейтингу серед найкращих закладів вищої освіти країни в «Топ–200 Україна 2023».
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Коментарі 1
вона і є бурса. і від того що какашку назвати цукеркою, вона не перестає бути какашкою. Хто вчився у цій західномономонгольській бурсі бурси в нормальних вишах Львова або Києва, завжди вражений низьким рівнем кваліфікації волинських викладачів. Тому що кумівство і непотизм не сприяє розвитку професіоналізму. Місце щоб отримати БОМАЖКУ, яку ту називають дипломом))
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