ЗВО з Луцька потрапив у ТОП-10 найкращих класичних університетів України

ЗВО з Луцька потрапив у ТОП-10 найкращих класичних університетів України
Навчальний заклад з Волині потрапив до першої десятки класичних університетів у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України у 2023 році.

Про це повідомляє Інформаційний ресурс «Освіта.ua».

Йдеться про найбільший університет Волині - Волинський національний університет імені Лесі Українки. ВНУ із 74 підсумковими балами зайняв 10 сходинку, пропустивши вперед Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ужгородський національний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
ЗВО з Луцька потрапив у ТОП-10 найкращих класичних університетів України

У загальному рейтингу Університет Лесі Українки зайняв 17 місце, за рейтингом Scopus - 26.

Нагадаємо, Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 24-те місце в академічному рейтингу серед найкращих закладів вищої освіти країни в «Топ–200 Україна 2023».




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВНУ, рейтинг, освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
вона і є бурса. і від того що какашку назвати цукеркою, вона не перестає бути какашкою. Хто вчився у цій західномономонгольській бурсі бурси в нормальних вишах Львова або Києва, завжди вражений низьким рівнем кваліфікації волинських викладачів. Тому що кумівство і непотизм не сприяє розвитку професіоналізму. Місце щоб отримати БОМАЖКУ, яку ту називають дипломом))
Відповісти
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сил оборони вночі знищили 10 із 13 ударних дронів «Shahed»
Сьогодні, 08:50
На Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, — Генштаб
Сьогодні, 08:40
ЗВО з Луцька потрапив у ТОП-10 найкращих класичних університетів України
Сьогодні, 08:35
МВФ схвалив транш для України
Сьогодні, 07:33
YouTube обмежуватиме користувачів, які блокують рекламу
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
04 серпень, 2022, 02:17
Луцький виш – у ТОП-30 найкращих в Україні Луцький виш – у ТОП-30 найкращих в Україні
31 травень, 2021, 11:48
У ВНУ відбувся масштабний освітній форум. ФОТО У ВНУ відбувся масштабний освітній форум. ФОТО
22 червень, 17:27
Ректорка волинського університету – друга серед українців у світовому рейтингу Ректорка волинського університету – друга серед українців у світовому рейтингу
12 травень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські загарбники почали залишати ЗАЕС, − розвідка
Сьогодні, 10:05
 0
ЗСУ захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом
Сьогодні, 09:55
 0
У громаді біля Луцька УПЦ МП не дали землю в постійне користування
Сьогодні, 09:35
 0
На бойових позиціях від серцевого нападу помер захисник з Волині
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку 30 червня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8