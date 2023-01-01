Сил оборони вночі знищили 10 із 13 ударних дронів «Shahed»





Завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300, – повідомили в командуванні Повітряних сил України.



Атаковані військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.



Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».



Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 30 червня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.Завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300, – повідомили в командуванні Повітряних сил України.Атаковані військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.

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