Сил оборони вночі знищили 10 із 13 ударних дронів «Shahed»

Сил оборони вночі знищили 10 із 13 ударних дронів «Shahed»
Уночі 30 червня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.

Завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300, – повідомили в командуванні Повітряних сил України.

Атаковані військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.

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Теги: війна, Росія, Україна
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