Курс валют у Луцьку 30 червня
Сьогодні, 09:00
30 червня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.72, а продають за – 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.05, а продають за 9,20.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.72, а продають за – 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.05, а продають за 9,20.
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