Курс валют у Луцьку 30 червня

Курс валют у Луцьку 30 червня
30 червня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.72, а продають за – 41.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.05, а продають за 9,20.

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Теги: курс валют, Луцьк
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