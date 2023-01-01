На бойових позиціях від серцевого нападу помер захисник з Волині

Глущука Сергія Юрійовича, 24.10.1977 року народження.



Про це



"Під час виконання завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України на бойових позиціях від серцевого нападу помер старший сержант Глущук Сергій Юрійович, 24.10.1977 р.н., житель смт Заболоття", - йдеться в дописі.



Про дату і час прибуття траурного кортежу із тілом воїна та чин похорону буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя жителя смт Заболоття на Волині, 24.10.1977 року народження.Про це повідомили у Заболоттівській громаді."Під час виконання завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України на бойових позиціях від серцевого нападу помер старший сержант Глущук Сергій Юрійович, 24.10.1977 р.н., житель смт Заболоття", - йдеться в дописі.Про дату і час прибуття траурного кортежу із тілом воїна та чин похорону буде повідомлено додатково.

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