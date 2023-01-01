На бойових позиціях від серцевого нападу помер захисник з Волині

На бойових позиціях від серцевого нападу помер захисник з Волині
Війна забрала життя жителя смт Заболоття на Волині Глущука Сергія Юрійовича, 24.10.1977 року народження.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"Під час виконання завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України на бойових позиціях від серцевого нападу помер старший сержант Глущук Сергій Юрійович, 24.10.1977 р.н., житель смт Заболоття", - йдеться в дописі.

Про дату і час прибуття траурного кортежу із тілом воїна та чин похорону буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом
Сьогодні, 09:55
У громаді біля Луцька УПЦ МП не дали землю в постійне користування
Сьогодні, 09:35
На бойових позиціях від серцевого нападу помер захисник з Волині
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку 30 червня
Сьогодні, 09:00
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 08:55
Схожі новини
Сил оборони вночі знищили 10 із 13 ударних дронів «Shahed» Сил оборони вночі знищили 10 із 13 ударних дронів «Shahed»
Сьогодні, 08:50
На Донеччині загинули двоє Героїв з Луцька: Сергій Семенюк і Олександр Цвид На Донеччині загинули двоє Героїв з Луцька: Сергій Семенюк і Олександр Цвид
29 червень, 18:25
Окупанти не віддають рідним тіла вбитих підлітків Оганнісяна та Ханганова для поховання Окупанти не віддають рідним тіла вбитих підлітків Оганнісяна та Ханганова для поховання
29 червень, 17:15
Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон
29 червень, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські загарбники почали залишати ЗАЕС, − розвідка
Сьогодні, 10:05
 0
ЗСУ захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом
Сьогодні, 09:55
 0
У громаді біля Луцька УПЦ МП не дали землю в постійне користування
Сьогодні, 09:35
 0
На бойових позиціях від серцевого нападу помер захисник з Волині
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку 30 червня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8