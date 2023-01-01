У громаді біля Луцька УПЦ МП не дали землю в постійне користування





Депутати проголосували «проти», – передає



Напередодні це питання двічі розглядали члени профільної комісії, розповіла Суспільному її голова Антоніна Клімчук, і спочатку комісія рекомендувала рішення підтримати.



«Ми всі проти МП на території України, але є технічна документація і що нам робити? Нам потрібні законні підстави, щоб її відхилити. На комісії, яка вдруге зібралася, ми вже не рекомендували, сьогодні проголосували проти», – зазначила Антоніна Клімчук.



Депутат Юрій Богун розповів, що на засіданнях комісії виступав проти надання релігійній громаді московського патріархату права користування землею. Каже: з документами на зведення церкви було не все гаразд.



«Вже ми два роки боремося з московським патріархатом, щоб його не було на наших теренах, а тут незрозуміла позиція, що ми надаємо в постійне користування. Річ у тому, що там церква вже збудована і на якій підставі вона збудована, які документи, хто надавав які документи», – додав обранець громади.



Жителька села Малинівка, релігійна громада якого звернулася до міської ради з питанням користування землею, Людмила Омельчук розповіла: за гроші селян тут декілька років тому почали будувати церкву. З її слів, люди в селі хочуть, аби церква залишилися, тільки стала українською.



«Долучалися, здавали. Казали, що буде українська, але вона російська. Мого племінника з Рожища вбили росіяни і мене не влаштовує. Щоб була, але щоб перейшов батюшка в українську. Він то каже, що вона українська, але вона руська», – каже волинянка.



Не підтримує московський патріархат і жителька Малинівки Людмила Матвійчук. З її слів, храм не відвідує, але знає, що богослужіння тут відбуваються.



«Я за українську і тільки за українську. Я знаю, де мій чоловік і хто винуватець того, що наших хлопців немає вдома, скільки гине і через кого», – сказала волинянка.



Питання надання земельної ділянки депутати Рожищенської громади обговорили на сесії. Староста округу Віктор Лук’янчук, який до цього був головою Переспівської сільської ради, розповів, як у селі збудували церкву без документів.



«Коли я питав: у вас є документи? Вони казали, в нас все є. Все. Будуються, та й будуються, а коли до діла – виявилося, що в них нічого немає. Я бачив тільки рішення, що земельну ділянку їм виділили. Все, більше мені нічого не треба було», – сказав староста.



Депутат Рожищенської міської ради Валерій Куденчук зазначив: церкву збудували без відповідних дозволів.



«Тобто, виходить, що це самобуд, самозахоплення землі і ми заднім числом хочемо надати земельну ділянку», – сказав обранець громади.



Документів на будівництво храму немає, правовстановлюючі документи на приміщення відсутні, – розповів керівник відділу земельних відносин Олег Данилюк.



Міський голова В’ячеслав Поліщук зазначив: релігійна громада звернулася до Рожищенської міськради за рішенням Переспівської сільської ради, яка надала право на розробку технічної документації на ділянку.



«Сьогодні ми маємо збудовану церкву, маємо громаду села Малинівка, яка цю церкву будувала, маємо громадян, яким виділялася ця земельна ділянка на сесії Переспівської сільради у 2014 році, маємо виготовлену документацію, яка коригована 2023 роком і маємо подану заяву», – каже міський голова.



Рішення про надання земельної ділянки в постійне користування громаді УПЦ МП 16 присутніх на сесії депутатів зрештою не підтримали. Суспільне намагалося сконтактувати з керівником парафії Михайлом Хвесиком та благочинним Петром Іваничком, аби отримати їхні коментарі. На телефонні дзвінки вони не відповідали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській територіальній громаді під час засідання сесії 29 червня розглянули питання щодо надання в постійне користування земельної ділянки Свято-Михайлівській релігійній громаді УПЦ «МП».Депутати проголосували «проти», – передає Суспільне. Напередодні це питання двічі розглядали члени профільної комісії, розповіла Суспільному її голова«Ми всі проти МП на території України, але є технічна документація і що нам робити? Нам потрібні законні підстави, щоб її відхилити. На комісії, яка вдруге зібралася, ми вже не рекомендували, сьогодні проголосували проти», – зазначила Антоніна Клімчук.Депутатрозповів, що на засіданнях комісії виступав проти надання релігійній громаді московського патріархату права користування землею. Каже: з документами на зведення церкви було не все гаразд.«Вже ми два роки боремося з московським патріархатом, щоб його не було на наших теренах, а тут незрозуміла позиція, що ми надаємо в постійне користування. Річ у тому, що там церква вже збудована і на якій підставі вона збудована, які документи, хто надавав які документи», – додав обранець громади.Жителька села Малинівка, релігійна громада якого звернулася до міської ради з питанням користування землею,розповіла: за гроші селян тут декілька років тому почали будувати церкву. З її слів, люди в селі хочуть, аби церква залишилися, тільки стала українською.«Долучалися, здавали. Казали, що буде українська, але вона російська. Мого племінника з Рожища вбили росіяни і мене не влаштовує. Щоб була, але щоб перейшов батюшка в українську. Він то каже, що вона українська, але вона руська», – каже волинянка.Не підтримує московський патріархат і жителька Малинівки. З її слів, храм не відвідує, але знає, що богослужіння тут відбуваються.«Я за українську і тільки за українську. Я знаю, де мій чоловік і хто винуватець того, що наших хлопців немає вдома, скільки гине і через кого», – сказала волинянка.Питання надання земельної ділянки депутати Рожищенської громади обговорили на сесії. Староста округу, який до цього був головою Переспівської сільської ради, розповів, як у селі збудували церкву без документів.«Коли я питав: у вас є документи? Вони казали, в нас все є. Все. Будуються, та й будуються, а коли до діла – виявилося, що в них нічого немає. Я бачив тільки рішення, що земельну ділянку їм виділили. Все, більше мені нічого не треба було», – сказав староста.Депутат Рожищенської міської радизазначив: церкву збудували без відповідних дозволів.«Тобто, виходить, що це самобуд, самозахоплення землі і ми заднім числом хочемо надати земельну ділянку», – сказав обранець громади.Документів на будівництво храму немає, правовстановлюючі документи на приміщення відсутні, – розповів керівник відділу земельних відносинМіський головазазначив: релігійна громада звернулася до Рожищенської міськради за рішенням Переспівської сільської ради, яка надала право на розробку технічної документації на ділянку.«Сьогодні ми маємо збудовану церкву, маємо громаду села Малинівка, яка цю церкву будувала, маємо громадян, яким виділялася ця земельна ділянка на сесії Переспівської сільради у 2014 році, маємо виготовлену документацію, яка коригована 2023 роком і маємо подану заяву», – каже міський голова.Рішення про надання земельної ділянки в постійне користування громаді УПЦ МП 16 присутніх на сесії депутатів зрештою не підтримали. Суспільне намагалося сконтактувати з керівником парафії Михайлом Хвесиком та благочинним Петром Іваничком, аби отримати їхні коментарі. На телефонні дзвінки вони не відповідали.

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