У громаді біля Луцька збираються виділити землю УПЦ МП





Захід відбувся 26 червня. Про це



Так, троє з п'яти присутніх депутатів Рожищенської міської ради проголосували за вказаний проєкт рішення та рекомендували його до розгляду чергової сесії міської ради, яка відбудеться 29 червня.



«За» проголосували Роман Патлашинський («Європейська солідарність»), Тетяна Карпюк («Батьківщина») та голова комісії Антоніна Клімчук («Батьківщина»). До слова, засідання комісії відбувалося за участі Рожищенського міського голови Вячеслава Поліщука.



Пропонують надати в постійне користування Свято-Михайлівській релігійній громаді УПЦ МП села Малинівка земельну ділянку, площею 15 соток.



Остаточне рішення щодо цього питання обранці громади приймуть під час сесії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській міській раді відбулося засідання земельної комісії, де серед іншого підтримали проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування Свято-Михайлівській релігійній громаді УПЦ МП села Малинівка.Захід відбувся 26 червня. Про це Район.Рожище розповіли учасники засідання.Так, троє з п'яти присутніх депутатів Рожищенської міської ради проголосували за вказаний проєкт рішення та рекомендували його до розгляду чергової сесії міської ради, яка відбудеться 29 червня.«За» проголосували(«Європейська солідарність»),(«Батьківщина») та голова комісії(«Батьківщина»). До слова, засідання комісії відбувалося за участі Рожищенського міського головиПропонують надати в постійне користування Свято-Михайлівській релігійній громаді УПЦ МП села Малинівка земельну ділянку, площею 15 соток.Остаточне рішення щодо цього питання обранці громади приймуть під час сесії.

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