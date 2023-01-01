У громаді біля Луцька збираються виділити землю УПЦ МП

У громаді біля Луцька збираються виділити землю УПЦ МП
У Рожищенській міській раді відбулося засідання земельної комісії, де серед іншого підтримали проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування Свято-Михайлівській релігійній громаді УПЦ МП села Малинівка.

Захід відбувся 26 червня. Про це Район.Рожище розповіли учасники засідання.

Так, троє з п'яти присутніх депутатів Рожищенської міської ради проголосували за вказаний проєкт рішення та рекомендували його до розгляду чергової сесії міської ради, яка відбудеться 29 червня.

«За» проголосували Роман Патлашинський («Європейська солідарність»), Тетяна Карпюк («Батьківщина») та голова комісії Антоніна Клімчук («Батьківщина»). До слова, засідання комісії відбувалося за участі Рожищенського міського голови Вячеслава Поліщука.

Пропонують надати в постійне користування Свято-Михайлівській релігійній громаді УПЦ МП села Малинівка земельну ділянку, площею 15 соток.

Остаточне рішення щодо цього питання обранці громади приймуть під час сесії.

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Теги: УПЦ МП, виділення землі, Рожищенська міськрада, сесія
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Коментарі 1
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Це вже повний пиздець.
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