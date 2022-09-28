У Луцьку перейменували 8 вулиць





Таке рішення ухвалили під час сесії міської ради, - пише



Відповідно до Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» депутати Луцькради вирішили перейменувати вулиці таким чином:



- вулицю Грибоєдова на вулицю Звитяжна;

- вулицю Ізмайлова на вулицю Берлінського Василя;

- вулицю Лєскова на вулицю Садибна;

- вулицю Пушкіна на вулицю Святовасилівську;

- вулицю Рилєєва на вулицю Байдукова Олександра;

- вулицю Станіславського на вулицю Ярослава Мудрого;

- вулицю Струтинської на вулицю Волошкова;



Також Луцькрада через колективне звернення мешканців скасувала своє рішення про перейменування вулиці Хакімова на вулицю Миколи Кумановського і повернула вулиці історичну її назву – Дольна.



Крім того, депутати вирішили об'єднати іншу частину вулиці Станіславського з вулицею Гостинною, яка до неї прилягає, адже зараз на території Гостинної є сім адрес, які ще мають ім'я Станіславського.



До слова, в селі Охотин присвоїли назви новим вулицям. Коли там ще існувала сільська рада, то вона створила генеральний план нового мікрорайону, але не затвердила назви для новоутворених вулиць. Тому депутати присвоїли їм такі найменування: Вишнева, Волошкова, Миру, Сонячна, Польова, Світла, Незалежності.



Прийняття цього рішення сприятиме зменшенню інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд лучан, вшануванню пам’яті видатних діячів та подій, дозволить впорядкувати топоніміку у місті Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку перейменували вулиці Грибоєдова, Ізмайлова, Лєскова, Пушкіна, Рилєєва, Станіславського та вулицю Струтинської.Таке рішення ухвалили під час сесії міської ради, - пише Конкурент. Відповідно до Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» депутати Луцькради вирішили перейменувати вулиці таким чином:- вулицю Грибоєдова на вулицю Звитяжна;- вулицю Ізмайлова на вулицю Берлінського Василя;- вулицю Лєскова на вулицю Садибна;- вулицю Пушкіна на вулицю Святовасилівську;- вулицю Рилєєва на вулицю Байдукова Олександра;- вулицю Станіславського на вулицю Ярослава Мудрого;- вулицю Струтинської на вулицю Волошкова;Також Луцькрада через колективне звернення мешканців скасувала своє рішення про перейменування вулиці Хакімова на вулицю Миколи Кумановського і повернула вулиці історичну її назву – Дольна.Крім того, депутати вирішили об'єднати іншу частину вулиці Станіславського з вулицею Гостинною, яка до неї прилягає, адже зараз на території Гостинної є сім адрес, які ще мають ім'я Станіславського.До слова, в селі Охотин присвоїли назви новим вулицям. Коли там ще існувала сільська рада, то вона створила генеральний план нового мікрорайону, але не затвердила назви для новоутворених вулиць. Тому депутати присвоїли їм такі найменування: Вишнева, Волошкова, Миру, Сонячна, Польова, Світла, Незалежності.Прийняття цього рішення сприятиме зменшенню інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд лучан, вшануванню пам’яті видатних діячів та подій, дозволить впорядкувати топоніміку у місті Луцьку.

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