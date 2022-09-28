У Луцьку перейменували 8 вулиць

У Луцьку перейменували 8 вулиць
У Луцьку перейменували вулиці Грибоєдова, Ізмайлова, Лєскова, Пушкіна, Рилєєва, Станіславського та вулицю Струтинської.

Таке рішення ухвалили під час сесії міської ради, - пише Конкурент.

Відповідно до Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» депутати Луцькради вирішили перейменувати вулиці таким чином:

- вулицю Грибоєдова на вулицю Звитяжна;
- вулицю Ізмайлова на вулицю Берлінського Василя;
- вулицю Лєскова на вулицю Садибна;
- вулицю Пушкіна на вулицю Святовасилівську;
- вулицю Рилєєва на вулицю Байдукова Олександра;
- вулицю Станіславського на вулицю Ярослава Мудрого;
- вулицю Струтинської на вулицю Волошкова;

Також Луцькрада через колективне звернення мешканців скасувала своє рішення про перейменування вулиці Хакімова на вулицю Миколи Кумановського і повернула вулиці історичну її назву – Дольна.

Крім того, депутати вирішили об'єднати іншу частину вулиці Станіславського з вулицею Гостинною, яка до неї прилягає, адже зараз на території Гостинної є сім адрес, які ще мають ім'я Станіславського.

До слова, в селі Охотин присвоїли назви новим вулицям. Коли там ще існувала сільська рада, то вона створила генеральний план нового мікрорайону, але не затвердила назви для новоутворених вулиць. Тому депутати присвоїли їм такі найменування: Вишнева, Волошкова, Миру, Сонячна, Польова, Світла, Незалежності.

Прийняття цього рішення сприятиме зменшенню інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд лучан, вшануванню пам’яті видатних діячів та подій, дозволить впорядкувати топоніміку у місті Луцьку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, перейменування вулиць
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді біля Луцька збираються виділити землю УПЦ МП
Сьогодні, 12:35
У Луцьку – подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 12:12
У Луцьку перейменували 8 вулиць
Сьогодні, 12:05
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зміну святкових дат, зокрема Різдва
Сьогодні, 12:00
У Луцьку 5-річний хлопчик у свій день народження побував за кермом пожежного авто. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Вулиці Луцька та прилеглих громад запропонували перейменувати на честь визначних українців Вулиці Луцька та прилеглих громад запропонували перейменувати на честь визначних українців
08 лютий, 16:45
У Луцьку перейменували вулиці та назвали сквери У Луцьку перейменували вулиці та назвали сквери
25 січень, 15:11
У Луцьку перейменують кілька вулиць. НАЗВИ У Луцьку перейменують кілька вулиць. НАЗВИ
28 вересень, 2022, 11:50
У Луцьку перейменують ще вісім вулиць У Луцьку перейменують ще вісім вулиць
31 серпень, 2022, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України
Сьогодні, 13:24
 0
Атака на Краматорськ: СБУ затримала коригувальника ракетного удару
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку не дозволили будувати житлові будинки вздовж колій
Сьогодні, 12:50
 0
Встановили особу волинянина, який кілька днів тому втопився у річці Стир
Сьогодні, 12:49
 0
У громаді біля Луцька збираються виділити землю УПЦ МП
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8