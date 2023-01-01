У Луцьку – подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
Через недотримання безпечної дистанції та швидкості у Луцьку водій маршрутки скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в якій пошкодження крім його транспортного засобу, отримали ще два.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сталася автопригода вчора, 27 червня, на проспекті Перемоги у Луцьку. Коли патрульні прибули на місце події, то з’ясували, що керманич міського автобуса Isuzu Ataman через вище зазначені правопорушення здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, що рухався попереду. Останній же по інерції зіткнувся ще з одним автобусом, який теж їхав перед ним.

Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ні водії, ні пасажири не постраждали.
У Луцьку – подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО

На винуватця ДТП інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку – подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО



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Теги: Луцьк, маршрутка, ДТП
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