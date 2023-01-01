У Луцьку – подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО

Через недотримання безпечної дистанції та швидкості у Луцьку водій маршрутки скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в якій пошкодження крім його транспортного засобу, отримали ще два.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сталася автопригода вчора, 27 червня, на проспекті Перемоги у Луцьку. Коли патрульні прибули на місце події, то з’ясували, що керманич міського автобуса Isuzu Ataman через вище зазначені правопорушення здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, що рухався попереду. Останній же по інерції зіткнувся ще з одним автобусом, який теж їхав перед ним.Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ні водії, ні пасажири не постраждали.На винуватця ДТП інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.