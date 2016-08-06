Встановили особу волинянина, який кілька днів тому втопився у річці Стир





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Нагадаємо, що











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці встановили особу чоловіка, тіло якого виявили кілька днів тому в річці Стир на Волині. Це – мешканець села Чарторийськ, що на Маневиччині, 1978 року народження.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, що тіло чоловіка дістали з річки Стир 26 червня близько 10:00 неподалік с. Козлиничі Камінь – Каширського району.

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