Встановили особу волинянина, який кілька днів тому втопився у річці Стир

Встановили особу волинянина, який кілька днів тому втопився у річці Стир
Правоохоронці встановили особу чоловіка, тіло якого виявили кілька днів тому в річці Стир на Волині. Це – мешканець села Чарторийськ, що на Маневиччині, 1978 року народження.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, що тіло чоловіка дістали з річки Стир 26 червня близько 10:00 неподалік с. Козлиничі Камінь – Каширського району.





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Теги: Поліція, потопельник, Стир, Волинь
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