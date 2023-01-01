На Волині зі Стиру дістали тіло чоловіка: встановлюють його особу. ФОТО 18+

На Волині зі Стиру дістали тіло чоловіка: встановлюють його особу. ФОТО 18+
Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, тіло якого виявили сьогодні, 26 червня, близько 10:00 в річці Стир неподалік с. Козлиничі Камінь – Каширського району.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Характерні ознаки:

довжина тіла (зріст) близько 180-185 см, розмір взуття 43-44, татуювання та шрами на тілі відсутні.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити за номерами телефонів: +38068 0497907 або 102", - наголошують у поліції.

Фото 18+ за посиланням.


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Теги: Волинь, річка, потопельник, поліція
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