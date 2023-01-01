На Волині зі Стиру дістали тіло чоловіка: встановлюють його особу. ФОТО 18+
Сьогодні, 20:10
Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, тіло якого виявили сьогодні, 26 червня, близько 10:00 в річці Стир неподалік с. Козлиничі Камінь – Каширського району.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Характерні ознаки:
довжина тіла (зріст) близько 180-185 см, розмір взуття 43-44, татуювання та шрами на тілі відсутні.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити за номерами телефонів: +38068 0497907 або 102", - наголошують у поліції.
Фото 18+ за посиланням.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Характерні ознаки:
довжина тіла (зріст) близько 180-185 см, розмір взуття 43-44, татуювання та шрами на тілі відсутні.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити за номерами телефонів: +38068 0497907 або 102", - наголошують у поліції.
Фото 18+ за посиланням.
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