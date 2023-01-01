Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 червня

У вівторок, 27 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями значний. Вдень гроза. Подекуди град.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 11-16° тепла, вдень 20-25° тепла.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У минулі часи день 22 червня мав ще й таку назву – Кирило Кінець Весни Початок Літу. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що "На Кирила сонечко віддає землі усю свою силу". По сонцю і про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку – потрібно незабаром чекати на дощ.