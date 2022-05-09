У Волинському державному архіві оцифрували документи радянського періоду





Про це розповіла Любов Коць.



На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці "Електронний архів" оприлюднено ще 40 описів 29 фондів радянського періоду.



Для широкого загалу стали доступними оцифровані



На сайті архіву в рубриці "Електронний архів" оприлюднили 48 архівних кримінальних справ несудових органів за 1939-1989 роки. Оприлюднені справи з фонду 4666 "Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область" стосовно 51-го громадянина репресованого радянською владою та реабілітованого в установленому порядку загальною кількістю 2 639 аркушів.



Загалом оприлюднили вже 2 036 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.



Також оприлюднили ще 34 описи восьми фондів радянського періоду. Для широкого загалу стали доступними оцифровані описи у форматі pdf: Любомльського райком КПУ, Лищенської сільської Ради народних депутатів, Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, Тростянецької сільської Ради депутатів трудящих, колгоспу "Вільна праця" села Городок, колгоспу імені Котовського, села Черськ, колгоспу "Дружба", села Лісове, КСП "Маневицьке", села Велика Яблунька.



Також в рубриці "Електронний архів" з'явилися ще 38 архівних справ з фонду "Луцька міська управа, м. Луцьк, Волинської губернії" загальною кількістю архівних аркушів – 664.



Це документи періоду 1895-1917 років: списки домовласників Луцька, інвентарна книга міста, списки призовників, посімейні списки єврейських родин, які жили в Луцьку.

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