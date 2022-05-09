У Волинському державному архіві оцифрували документи радянського періоду

У Волинському державному архіві оцифрували документи радянського періоду
У Волинському обласному державному архіві оцифрували документи радянського періоду. Загалом оприлюднили вже 2 036 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць.

На сайті Державного архіву Волинської області в рубриці "Електронний архів" оприлюднено ще 40 описів 29 фондів радянського періоду.

Для широкого загалу стали доступними оцифровані описи у форматі pdf: відділу культурно-освітньої роботи виконкому Цуманської районної Ради депутатів трудящих, декількох відділів Олицької районної Ради депутатів трудящих, Олицької машино-тракторна станції, Олицького районного харчового комбінату, районного відділу сільського господарства, районного промислового комбінату споживчих товариств, лікарні, відділу кінофіксації та міжрайонної інспекції по якості насіння в Олиці, Цуманського районного відділу кінофікації, Волинської обласної бібліотеки для дітей, колгоспу імені Калініна, села Ситниця, ТзОВ "Волиньбджолопром", проектно-вишукувальної контори при Волинському обласному шляховому відділі "Облпроектшлях" та інші.

На сайті архіву в рубриці "Електронний архів" оприлюднили 48 архівних кримінальних справ несудових органів за 1939-1989 роки. Оприлюднені справи з фонду 4666 "Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область" стосовно 51-го громадянина репресованого радянською владою та реабілітованого в установленому порядку загальною кількістю 2 639 аркушів.

Загалом оприлюднили вже 2 036 архівних кримінальних справ несудових органів на громадян репресованих радянською владою, які реабілітовані в установленому порядку.

Також оприлюднили ще 34 описи восьми фондів радянського періоду. Для широкого загалу стали доступними оцифровані описи у форматі pdf: Любомльського райком КПУ, Лищенської сільської Ради народних депутатів, Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, Тростянецької сільської Ради депутатів трудящих, колгоспу "Вільна праця" села Городок, колгоспу імені Котовського, села Черськ, колгоспу "Дружба", села Лісове, КСП "Маневицьке", села Велика Яблунька.

Також в рубриці "Електронний архів" з'явилися ще 38 архівних справ з фонду "Луцька міська управа, м. Луцьк, Волинської губернії" загальною кількістю архівних аркушів – 664.

Це документи періоду 1895-1917 років: списки домовласників Луцька, інвентарна книга міста, списки призовників, посімейні списки єврейських родин, які жили в Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: архів, кримінальні справи, радянський період
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом
Сьогодні, 19:30
У Волинському державному архіві оцифрували документи радянського періоду
Сьогодні, 19:00
На Волині на ремонті шляхопроводу намагалися привласнити понад 100 мільйонів
Сьогодні, 18:48
Яка ситуація на фронті станом на вечір 26 червня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
Пригожин вперше прокоментував свій невдалий бунт: назвав дві причини, чому не дійшов до Москви
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
У волинському держархіві оприлюднили 71 кримінальну справу репресованих У волинському держархіві оприлюднили 71 кримінальну справу репресованих
09 травень, 2022, 20:23
Як волинянам дослідити свій родовід: поради працівників архіву Як волинянам дослідити свій родовід: поради працівників архіву
31 травень, 10:14
Волинський архів оприлюднив ще понад пів сотні справ репресованих радянською владою Волинський архів оприлюднив ще понад пів сотні справ репресованих радянською владою
06 жовтень, 2022, 19:25
У волинському архіві оприлюднили 40 справ репресованих радянською владою У волинському архіві оприлюднили 40 справ репресованих радянською владою
30 квітень, 2022, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом
Сьогодні, 19:30
 0
У Волинському державному архіві оцифрували документи радянського періоду
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині на ремонті шляхопроводу намагалися привласнити понад 100 мільйонів
Сьогодні, 18:48
 0
Яка ситуація на фронті станом на вечір 26 червня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
 0
Пригожин вперше прокоментував свій невдалий бунт: назвав дві причини, чому не дійшов до Москви
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8