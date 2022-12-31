Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом





Про це повідомляє патрульна поліція Волині.



Деякі з них відмовилися проходити освідування у встановленому законом порядку, а деякі таки зголосилися на перевірку за допомогою приладу Drager.



У тому чи іншому випадку на водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп’яніння) КУпАП.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж вихідних луцькі та ковельські патрульні виявили 9 водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Деякі з них відмовилися проходити освідування у встановленому законом порядку, а деякі таки зголосилися на перевірку за допомогою приладу Drager.У тому чи іншому випадку на водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп’яніння) КУпАП.

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