Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом

Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом
Упродовж вихідних луцькі та ковельські патрульні виявили 9 водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Деякі з них відмовилися проходити освідування у встановленому законом порядку, а деякі таки зголосилися на перевірку за допомогою приладу Drager.

У тому чи іншому випадку на водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп’яніння) КУпАП.

Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом


Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом


Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом


Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом

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Теги: п’яні водії, затримання, Волинь
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