Упродовж вихідних на Волині виявили 9 водіїв, які їздили п’яними за кермом
Сьогодні, 19:30
Упродовж вихідних луцькі та ковельські патрульні виявили 9 водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Деякі з них відмовилися проходити освідування у встановленому законом порядку, а деякі таки зголосилися на перевірку за допомогою приладу Drager.
У тому чи іншому випадку на водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Деякі з них відмовилися проходити освідування у встановленому законом порядку, а деякі таки зголосилися на перевірку за допомогою приладу Drager.
У тому чи іншому випадку на водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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