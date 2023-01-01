На Волині на ремонті шляхопроводу намагалися привласнити понад 100 мільйонів

Волинська прокуратура не допустила незаконної витрати понад 105 млн гривень бюджетних коштів.Про це повідомили на сайті прокуратури Волині.«Після втручання Волинської обласної прокуратури Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розірвала укладений у січні 2022 року договір про закупівлю у суб'єкта господарювання робіт зі здійснення капітального ремонту шляхопроводу державного значення «Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі» на загальну суму 105,8 мільйона гривень», - йдеться у дописі.Прокурори з’ясували, а контролюючий орган, провівши моніторинг, підтвердив наявність порушень при проведенні конкурентної процедури закупівлі.Товариство-переможець відкритих торгів не надало замовнику усіх документів, що вимагалися тендерною документацією, з приводу асфальтобетонного заводу, потужності якого мало намір використовувати для виконання робіт.Крім того, у суб’єкта господарювання на момент участі тендері були відсутні дозвільні документи на виконання низки робіт підвищеної небезпеки, визначених у технічному завданні на закупівлю.Після звернення прокуратури з позовом до суду оспорюваний договір, оплати за яким не проводились, розірваний, відтак провадження в справі закрите.