Пригожин вперше прокоментував свій невдалий бунт: назвав дві причини, чому не дійшов до Москви

Пригожин вперше прокоментував свій невдалий бунт: назвав дві причини, чому не дійшов до Москви
Терорист Євгеній Пригожин у понеділок, 26 червня, після подій свого невдалого бунту, вийшов на зв'язок та пояснив, що сталось. Він заявив, що нібито не мав на меті повалення кремлівського режиму, а лише висловлював протест через "знищення" терористичної організації ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба терориста, пише ТСН.

Лідер бойовиків ПВК "Вагнер" заявив, що причинами його бунту був указ окупаційного Міноборони про те, що від 1 липня усі терористи повинні укласти контракти з армією рф. Пригожин стверджує, що по таборі бойовиків "Вагнера" нібито був завданий ракетний удар армією РФ, через що загинуло 30 терористів.

Він також заявив, що лише за добу "вагнерівці" пройшли 780 км по території росії та не дійшли лише 200 км до Москви. Терорист похвалився, що його бойовикам вдалось захопити усі об'єкти Міноборони рф без супротиву окупаційної армії. За його словами, "ніхто з росіян на землі не загинув".

Що ж до втрати авіації, то він побідкався, що пілоти обстрілювали бойовиків "Вагнера".

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Теги: Пригожин, бунт, Москва
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