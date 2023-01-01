В Україні мобільні номери захисників, які загинули чи зникли безвісти, будуть резервувати

В Україні мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих військових на два роки. До цього зазвичай через рік номер вже надходив у вільний продаж.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїЯк стало відомо, мобільні оператори будуть резервувати номери українських захисників, які загинули чи зникли безвісти, на два роки.«Зазвичай, через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber», коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років», – розповів Михайло Федоров.Щоб зарезервувати номер необхідно:Звернутися до служби підтримки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433.Повідомити номер для резерву.Зазначити, від кого звернення.Очікувати SMS з рішенням.Наразі послуга працює в тестовому режимі.