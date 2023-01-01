В авто влучила ракета: важкопоранений боєць з Волині з множинними переломами подолав півкілометра

Спеціалісти національного реабілітаційного центру «Незламні» лікують 39-річногоз Волині, в автівку якого влучила російська ракета. "Мало хто після такого виживає, а йому вдалося!", - кажуть медики.Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.Дмитро родом з волинського села Березовичі. За плечима в захисника шість років прикордонної служби та рік в лавах ЗСУ – на війні, яку тоді ще не називали великою. Початок повномасштабного вторгнення застав ветерана вдома. Чоловік дістав спорядження та подався до військкомату.Дмитро став розвідником. Спершу обороняв Київ, згодом воював на Миколаївщині, Харківщині. Поранення отримав на Куп’янському напрямку.Того дня він з чотирма побратимами їхав на завдання і потрапив під обстріл ворожої авіації. Ракета влучила просто в автівку. Півмашини знесло, метал почав плавитися. Двоє захисників загинули одразу, а трьох ударною хвилею відкинуло від палаючої машини.Попри жахливий біль, опіки та множинні переломи, боєць самостійно подолав з півкілометра, після чого втратив свідомість. Його і двох побратимів знайшли військові, що були неподалік, і доправили до найближчого шпиталю в Куп’янську. Після надання першої допомоги Дмитра перевезли до Харкова і підключили до апарату ШВЛ. Після трьох днів в реанімації лікарям вдалося стабілізувати стан розвідника, і його відправили до Львова.До центру "Незламні" Дмитро потрапив у важкому стані. Опіки 2-го ступеню руки і спини та множинні переломи стегна, лопатки, ребра та верхньої кінцівки. Спершу спеціалісти очистили та закрили рани, а згодом пластичні хірурги пересадили шкіру. Вони взяли трансплантат зі стегон та перемістили його на уражену вогнем ділянку на руці. Шкіра прижилася.Попереду – лікування переломів. Ортопеди-травматологи днями мають встановити Дмитрові апарати зовнішньої фіксації. Опісля на захисника чекає тривала реабілітація. Попри важкі травми Дмитро хоче якнайшвидше повернутися до побратимів.