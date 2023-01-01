На Волині чоловік застрелився з рушниці

На Волині чоловік застрелився з рушниці
64-річний волинянин вкоротив собі віку.

Як стало відомо Волинським новинам, трагедія сталася 26 червня у селищі Благодатне.

Психічно хворий чоловік вистрелив собі в обличчя з рушниці.

Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль у коментарі повідомив, що медики швидкої, прибувши на виклик, констатували смерть 64-річного чоловіка.

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Теги: самогубство, рушниця, Волинь
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