На Волині чоловік застрелився з рушниці





Як стало відомо



Психічно хворий чоловік вистрелив собі в обличчя з рушниці.



Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль у коментарі повідомив, що медики швидкої, прибувши на виклик, констатували смерть 64-річного чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 64-річний волинянин вкоротив собі віку.Як стало відомо Волинським новинам , трагедія сталася 26 червня у селищі Благодатне.Психічно хворий чоловік вистрелив собі в обличчя з рушниці.Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль у коментарі повідомив, що медики швидкої, прибувши на виклик, констатували смерть 64-річного чоловіка.

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