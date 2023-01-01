На Волині чоловік застрелився з рушниці
Сьогодні, 16:52
64-річний волинянин вкоротив собі віку.
Як стало відомо Волинським новинам, трагедія сталася 26 червня у селищі Благодатне.
Психічно хворий чоловік вистрелив собі в обличчя з рушниці.
Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль у коментарі повідомив, що медики швидкої, прибувши на виклик, констатували смерть 64-річного чоловіка.
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Як стало відомо Волинським новинам, трагедія сталася 26 червня у селищі Благодатне.
Психічно хворий чоловік вистрелив собі в обличчя з рушниці.
Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль у коментарі повідомив, що медики швидкої, прибувши на виклик, констатували смерть 64-річного чоловіка.
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