У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО
Сьогодні, 16:28
У Луцьку оперативники встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області
"Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області
"Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
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