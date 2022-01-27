У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області



"Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102", - йдеться у повідомленні правоохоронців.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оперативники встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області"Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

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