У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО

У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО
У Луцьку оперативники встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області

"Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО


У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО


У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, злочинець, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік застрелився з рушниці
Сьогодні, 16:52
У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО
Сьогодні, 16:28
У селі на Волині повісилася 12-річна дівчина
Сьогодні, 16:06
У Луцьку охоронець викрав навчальне авто і протаранив три припарковані машини
Сьогодні, 15:58
Волонтера з Волині, який продавав військовим гуманітарні авто, суд звільнив від покарання
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання. ФОТО Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання. ФОТО
27 січень, 2022, 18:53
Втікача із луцького суду досі шукає поліція: опублікували фото Втікача із луцького суду досі шукає поліція: опублікували фото
14 вересень, 2021, 12:09
У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі
11 серпень, 2021, 11:56
На Волині патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину На Волині патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину
05 червень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік застрелився з рушниці
Сьогодні, 16:52
 0
У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО
Сьогодні, 16:28
 0
У селі на Волині повісилася 12-річна дівчина
Сьогодні, 16:06
 0
У Луцьку охоронець викрав навчальне авто і протаранив три припарковані машини
Сьогодні, 15:58
 0
Волонтера з Волині, який продавав військовим гуманітарні авто, суд звільнив від покарання
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8