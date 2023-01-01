У Луцьку охоронець викрав навчальне авто і протаранив три припарковані машини

Слідство розпочало кримінальне провадження по факту заволодіння транспортним засобом У Луцьку. Зловмиснику загрожує до 5 років ув'язнення.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.В суботу до поліції надійшло звернення директора громадської організації про те, що охоронник заволодів транспортним засобом Skoda з території підприємства.Від’їхавши буквально на декілька десятків метрів, водій не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з трьома припаркованими по вул. Конякіна автомобілями.Слідчо-оперативна група негайно вирушила на місце події. Встановлено, що зловмисник перебував напідпитку. Викрадений транспортний засіб у нього вилучили.Нині він затриманий у порядку ст. 208 КПК України та перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду.Слідство кваліфікувало цей злочин за ч. 1 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та внесло відповідні відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань. Разом з цим, за вчинення ДТП та водіння транспортом у стані алкогольного сп'яніння на зловмисника склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 124 та ч. 1 ст. 130 КУпАП.