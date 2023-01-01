У Луцьку охоронець викрав навчальне авто і протаранив три припарковані машини
Сьогодні, 15:58
Слідство розпочало кримінальне провадження по факту заволодіння транспортним засобом У Луцьку. Зловмиснику загрожує до 5 років ув'язнення.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
В суботу до поліції надійшло звернення директора громадської організації про те, що охоронник заволодів транспортним засобом Skoda з території підприємства.
Від’їхавши буквально на декілька десятків метрів, водій не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з трьома припаркованими по вул. Конякіна автомобілями.
Слідчо-оперативна група негайно вирушила на місце події. Встановлено, що зловмисник перебував напідпитку. Викрадений транспортний засіб у нього вилучили.
Нині він затриманий у порядку ст. 208 КПК України та перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду.
Слідство кваліфікувало цей злочин за ч. 1 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та внесло відповідні відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань. Разом з цим, за вчинення ДТП та водіння транспортом у стані алкогольного сп'яніння на зловмисника склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 124 та ч. 1 ст. 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
В суботу до поліції надійшло звернення директора громадської організації про те, що охоронник заволодів транспортним засобом Skoda з території підприємства.
Від’їхавши буквально на декілька десятків метрів, водій не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з трьома припаркованими по вул. Конякіна автомобілями.
Слідчо-оперативна група негайно вирушила на місце події. Встановлено, що зловмисник перебував напідпитку. Викрадений транспортний засіб у нього вилучили.
Нині він затриманий у порядку ст. 208 КПК України та перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду.
Слідство кваліфікувало цей злочин за ч. 1 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та внесло відповідні відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань. Разом з цим, за вчинення ДТП та водіння транспортом у стані алкогольного сп'яніння на зловмисника склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 124 та ч. 1 ст. 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині повісилася 12-річна дівчина
Сьогодні, 16:06
У Луцьку охоронець викрав навчальне авто і протаранив три припарковані машини
Сьогодні, 15:58
Волонтера з Волині, який продавав військовим гуманітарні авто, суд звільнив від покарання
Сьогодні, 15:39
Водія-порушника, який не зупинився на вимогу волинських патрульних, «пов'язали» у Рівному. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
Медіа