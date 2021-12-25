У селі на Волині повісилася 12-річна дівчина

У селі на Волині повісилася 12-річна дівчина
У селі Підгородне Ковельського району повісилась 12-річна дівчина.

Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.

У поліції Волинської області цю інформацію підтвердили.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство».

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Теги: самогубство, дитина
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