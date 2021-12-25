У селі на Волині повісилася 12-річна дівчина
Сьогодні, 16:06
У селі Підгородне Ковельського району повісилась 12-річна дівчина.
Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.
У поліції Волинської області цю інформацію підтвердили.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.
У поліції Волинської області цю інформацію підтвердили.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік застрелився з рушниці
Сьогодні, 16:52
У селі на Волині повісилася 12-річна дівчина
Сьогодні, 16:06
Волонтера з Волині, який продавав військовим гуманітарні авто, суд звільнив від покарання
Сьогодні, 15:39
Медіа