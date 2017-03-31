Волонтера з Волині, який продавав військовим гуманітарні авто, суд звільнив від покарання





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Обставини справи



Автомобілі Ford Ranger, SsangYong Kyron та Land Rover FreeLander уродженець Волині отримав під приводом волонтерської діяльності на початку березня 2023 року. Їх ввезли в Україну як гуманітарну допомогу, отримувачем був благодійний фонд "Добра Справа".



Чоловік зобов'язувався перед фондом безоплатно передати транспорт Збройним силам України та іншим військовим формуванням. Однак, вирішив їх продати через закриту групу у Viber. Там вказав свій номер для контактів і далі запропонував чоловіку продати авто для військовослужбовців, йдеться у вироку.



Придбали три автівки військовослужбовці: Land Rover FreeLander — за 4,2, SsangYong Kyron — за 3,95 та Ford Ranger — за 6,45 тисячі доларів. Загалом волонтер отримав 14,6 тисячі доларів.



Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за частиною 3 ст. 201-2 КК України — продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою прибутку, вчинений у значному розмірі, під час воєнного стану.



Як чоловік пояснив це суду



У квітні обвинувачений пішов на угоду з прокурором, він визнав свою винуватість, розкаявся у скоєному. Замість п'яти років тюрми сторони погодилися на позбавлення волі з випробуванням.



Він пояснив суду, що "виріс у сім`ї пастора, в якій 8 дітей, сам одружений і є багатодітним батьком, мав можливість домовлятись про доставку із-за кордону автомобілів".



"До нього звернувся двоюрідний брат, який воює під Бахмутом, і він зміг йому доставити автомобіль, потім ще одному знайомому, знає засновника БФ "Добрих справ" і запропонував, щоб його долучили до організації. Його сферою діяльності було організувати доставку авто із-за кордону, сам він не переганяв автомобілі. Але організовував це. Зараз він на 100% кається, що піддався спокусі й продавав гуманітарну допомогу", — наводять у вироку пояснення чоловіка.



Він уточнив, що про оборудку з продажем авто у благодійному фонді не знали.



Суд і вирок



У суді адвокат обвинуваченого попросив передати авто на ЗСУ тим, кому вони мали піти від фонду "Добрих справ". Прокурорка просила передати авто тим військовим частинам, які клопотали про це перед судом, адже це була гуманітарна допомога для армії. Заплачені гроші за авто просила повернути кожному власнику.



У вироку йдеться, що вчинене чоловіком є тяжким злочином. Водночас суд не бачить обтяжуючих обставин, а є "щире каяття та активне сприяння розслідуванню". Чоловіка визнали винним та призначили йому п'ять років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.



Суд також зобов'язав попросити публічно пробачення у ЗСУ та Благодійного Фонду "Добра Справа". Автомобілі вирішив передати тим військовим, які про це просили суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Дубно на Рівненщині суд зобов'язав публічно попросити пробачення уродженця Волині, який під виглядом волонтерства продавав гуманітарні авто. Три авто він продав у березні 2023 року за 14,6 тисячі доларів, йдеться у рішенні. За торгівлю гуманітарною допомогою у війну за законом передбачене покарання — від п'яти до семи років позбавлення волі.Про це інформує Новини Суспільне. Автомобілі Ford Ranger, SsangYong Kyron та Land Rover FreeLander уродженець Волині отримав під приводом волонтерської діяльності на початку березня 2023 року. Їх ввезли в Україну як гуманітарну допомогу, отримувачем був благодійний фонд "Добра Справа".Чоловік зобов'язувався перед фондом безоплатно передати транспорт Збройним силам України та іншим військовим формуванням. Однак, вирішив їх продати через закриту групу у Viber. Там вказав свій номер для контактів і далі запропонував чоловіку продати авто для військовослужбовців, йдеться у вироку.Придбали три автівки військовослужбовці: Land Rover FreeLander — за 4,2, SsangYong Kyron — за 3,95 та Ford Ranger — за 6,45 тисячі доларів. Загалом волонтер отримав 14,6 тисячі доларів.Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за частиною 3 ст. 201-2 КК України — продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою прибутку, вчинений у значному розмірі, під час воєнного стану.У квітні обвинувачений пішов на угоду з прокурором, він визнав свою винуватість, розкаявся у скоєному. Замість п'яти років тюрми сторони погодилися на позбавлення волі з випробуванням.Він пояснив суду, що "виріс у сім`ї пастора, в якій 8 дітей, сам одружений і є багатодітним батьком, мав можливість домовлятись про доставку із-за кордону автомобілів"."До нього звернувся двоюрідний брат, який воює під Бахмутом, і він зміг йому доставити автомобіль, потім ще одному знайомому, знає засновника БФ "Добрих справ" і запропонував, щоб його долучили до організації. Його сферою діяльності було організувати доставку авто із-за кордону, сам він не переганяв автомобілі. Але організовував це. Зараз він на 100% кається, що піддався спокусі й продавав гуманітарну допомогу", — наводять у вироку пояснення чоловіка.Він уточнив, що про оборудку з продажем авто у благодійному фонді не знали.У суді адвокат обвинуваченого попросив передати авто на ЗСУ тим, кому вони мали піти від фонду "Добрих справ". Прокурорка просила передати авто тим військовим частинам, які клопотали про це перед судом, адже це була гуманітарна допомога для армії. Заплачені гроші за авто просила повернути кожному власнику.У вироку йдеться, що вчинене чоловіком є тяжким злочином. Водночас суд не бачить обтяжуючих обставин, а є "щире каяття та активне сприяння розслідуванню". Чоловіка визнали винним та призначили йому п'ять років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.Суд також зобов'язав попросити публічно пробачення у ЗСУ та Благодійного Фонду "Добра Справа". Автомобілі вирішив передати тим військовим, які про це просили суд.

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