Водія-порушника, який не зупинився на вимогу волинських патрульних, «пов'язали» у Рівному. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
Сьогодні, 26 червня, рівняни стали свідками того, як на вулиці Київській поліцейські затримують чоловіка.
Про це пише Рівне Вечірнє.
Речниця патрульної поліції області Тетяна Рачок повідомила, що попередньо водій не зупинився на вимогу правоохоронців у Волинській області, а згодом проігнорував їх на двох блокпостах у Рівненській області — неподалік Корця й місцевого зоопарку.
Затримати порушника вдалося вже в Рівному.
Поліцейські з'ясовують усі подробиці справи.
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Про це пише Рівне Вечірнє.
Речниця патрульної поліції області Тетяна Рачок повідомила, що попередньо водій не зупинився на вимогу правоохоронців у Волинській області, а згодом проігнорував їх на двох блокпостах у Рівненській області — неподалік Корця й місцевого зоопарку.
Затримати порушника вдалося вже в Рівному.
Поліцейські з'ясовують усі подробиці справи.
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