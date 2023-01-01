Водія-порушника, який не зупинився на вимогу волинських патрульних, «пов'язали» у Рівному. ВІДЕО





Про це пише



Речниця патрульної поліції області Тетяна Рачок повідомила, що попередньо водій не зупинився на вимогу правоохоронців у Волинській області, а згодом проігнорував їх на двох блокпостах у Рівненській області — неподалік Корця й місцевого зоопарку.



Затримати порушника вдалося вже в Рівному.



Поліцейські з'ясовують усі подробиці справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 червня, рівняни стали свідками того, як на вулиці Київській поліцейські затримують чоловіка.Про це пише Рівне Вечірнє. Речниця патрульної поліції областіповідомила, що попередньо водій не зупинився на вимогу правоохоронців у Волинській області, а згодом проігнорував їх на двох блокпостах у Рівненській області — неподалік Корця й місцевого зоопарку.Затримати порушника вдалося вже в Рівному.Поліцейські з'ясовують усі подробиці справи.

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