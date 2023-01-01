У Луцькій громаді попрощалися з загиблими на війні Героями

Вадима Войтовича та Олександра Маєвського. О 15:00 у храмі села Рованці відспівають полеглого бійця Олександра Гайдука.



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Вадима Войтовича та Олександра Маєвського поховають на міському кладовищі у селищі Гаразджа, Олександра Гайдука на кладовищі у селі Рованці.



Олександр Маєвський



Олександр Маєвський був призваний по мобілізації на посаду на посаду сапера інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону. Йому було 37 років.



"Прийшла йому повістка, мобілізували, він не задумуючись одразу наступного дня пішов. Каже: мені хоробрості не вистачало самому піти, але як прийшлося – то треба виконати свій обов’язок", – розповідає знайомий загиблого Віктор.



Вчителька Олександра Маєвського каже, що він був хорошим учнем, добрим, завжди допомагав.



Загинув військовослужбовець 21 червня під час виконання бойового завдання біля села Вільшанка Харківської області.



Вадим Войтович



Вадиму Войтовичу було 42 роки. Був призваний по мобілізації. Служив на посаді гранатометника механізованого відділення. Загинув боєць 19 червня біля села Діброва Луганської області



Батько Вадима Войтовича Анатолій каже, син мріяв відкрити свою справу з ремонту автомобілів, це в нього добре вдавалося.



"Їх мали демобілізувати, їх із-під Бахмута кинули на Луганськ, не дочекався", – каже родич загиблого Вадим. Без батька залишилися діти, – говорить сестра Вадима Войтовича Аліна.



Олександр Гайдук



Лучанину Олександру Гайдуку було 29 років. Боєць був призваний на військову службу по мобілізації на посаду гранатометника механізованого відділення. Старший солдат загинув ще 29 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.



Прощання з бійцем відбудеться о 15 годині у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кафедральному соборі Святої Трійці відспівалита. О 15:00 у храмі села Рованці відспівають полеглого бійцяПро це інформує Суспільне. Вадима Войтовича та Олександра Маєвського поховають на міському кладовищі у селищі Гаразджа, Олександра Гайдука на кладовищі у селі Рованці.Олександр Маєвський був призваний по мобілізації на посаду на посаду сапера інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону. Йому було 37 років."Прийшла йому повістка, мобілізували, він не задумуючись одразу наступного дня пішов. Каже: мені хоробрості не вистачало самому піти, але як прийшлося – то треба виконати свій обов’язок", – розповідає знайомий загиблогоВчителька Олександра Маєвського каже, що він був хорошим учнем, добрим, завжди допомагав.Вадиму Войтовичу було 42 роки. Був призваний по мобілізації. Служив на посаді гранатометника механізованого відділення. Загинув боєць 19 червня біля села Діброва Луганської областіБатько Вадима Войтовичакаже, син мріяв відкрити свою справу з ремонту автомобілів, це в нього добре вдавалося."Їх мали демобілізувати, їх із-під Бахмута кинули на Луганськ, не дочекався", – каже родич загиблого Вадим. Без батька залишилися діти, – говорить сестра Вадима ВойтовичаЛучанину Олександру Гайдуку було 29 років. Боєць був призваний на військову службу по мобілізації на посаду гранатометника механізованого відділення. Старший солдат загинув ще 29 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.Прощання з бійцем відбудеться о 15 годині у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці.

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