Приїхав до родичів на канікули: 12-річного хлопчика з Волині вбило струмом на Львівщині





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Як стало відомо, 12-річний хлопчик з Волинської області приїхав до родичів на канікули. 25 червня, близько 21 години, хлопець рибалив на пожежній водоймі. Закидуючи вудку, зачепив дріт лінії електропередач і його уразило електричним струмом.



Дитина загинула.



За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.1 15 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Малехів на Львівщині 12-річний хлопець загинув від ураження струмом.Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.Як стало відомо, 12-річний хлопчик з Волинської області приїхав до родичів на канікули. 25 червня, близько 21 години, хлопець рибалив на пожежній водоймі. Закидуючи вудку, зачепив дріт лінії електропередач і його уразило електричним струмом.Дитина загинула.За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.1 15 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок».

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