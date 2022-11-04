ЗСУ звільнили село Рівнопіль на Донеччині, яке було в окупації більше року

ЗСУ звільнили село Рівнопіль на Донеччині, яке було в окупації більше року
ЗСУ повернули під контроль село Рівнопіль на Донеччині.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише LB.ua.

Вона додала, що захисники рухаються далі.

Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.

Минулого тижня в Генштабі повідомили, що українська армія мала частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Старомайорське.

Триває наступ і на півдні. Протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів.


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Теги: Росія, Україна, війна, Рівнопіль, звільнення
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