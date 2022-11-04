ЗСУ звільнили село Рівнопіль на Донеччині, яке було в окупації більше року





Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише



Вона додала, що захисники рухаються далі.



Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.



Минулого тижня в Генштабі повідомили, що українська армія мала частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Старомайорське.



Триває наступ і на півдні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ повернули під контроль село Рівнопіль на Донеччині.Про це повідомила заступниця міністра оборони, пише LB.ua Вона додала, що захисники рухаються далі.Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.Минулого тижня в Генштабі повідомили, що українська армія мала частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Старомайорське.Триває наступ і на півдні. Протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів

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