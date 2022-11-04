ЗСУ звільнили село Рівнопіль на Донеччині, яке було в окупації більше року
Сьогодні, 13:40
ЗСУ повернули під контроль село Рівнопіль на Донеччині.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише LB.ua.
Вона додала, що захисники рухаються далі.
Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.
Минулого тижня в Генштабі повідомили, що українська армія мала частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Старомайорське.
Триває наступ і на півдні. Протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише LB.ua.
Вона додала, що захисники рухаються далі.
Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.
Минулого тижня в Генштабі повідомили, що українська армія мала частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Старомайорське.
Триває наступ і на півдні. Протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ звільнили село Рівнопіль на Донеччині, яке було в окупації більше року
Сьогодні, 13:40
На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
На Волині горіли господарська будівля та автомобіль
Сьогодні, 13:00
Вирок у справі Гандзюк: Мангера та Левіна увʼязнили на 10 років
Сьогодні, 12:55
Медіа