Захисники почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на Сході, – Маляр





Про це Ганна Маляр.



Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось.



Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів та випустив боєприпасів 315006. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.



"Водночас наші війська на Сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога", - зазначила Маляр.



ПІВДЕНЬ



Обстановка на півдні за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала.



"Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км", - додала заступниця міністра оборони України.



На таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував наші позиції.



За минулий тиждень на таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини.



Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 8783 вогневих завдання.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Сході Сили оборони України протягом тижня вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх.Про це повідомляє заступниця міністра оборони УкраїниВорог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось.Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів та випустив боєприпасів 315006. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась."Водночас наші війська на Сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога", - зазначила Маляр.Обстановка на півдні за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала."Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км", - додала заступниця міністра оборони України.На таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував наші позиції.За минулий тиждень на таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини.Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 8783 вогневих завдання.Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Україну «калібрами» й «шахедами»: бійці збили усі цілі ворога

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