Курс валют у Луцьку 26 червня

Курс валют у Луцьку 26 червня
26 червня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.70, а продають за – 40.95.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.08, а продають за 9,20.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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