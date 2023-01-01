Росіяни вночі атакували Україну «калібрами» й «шахедами»: бійці збили усі цілі ворога

Росіяни вночі атакували Україну «калібрами» й «шахедами»: бійці збили усі цілі ворога
Уночі 26 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «шахед»", - йдеться в повідомленні.

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

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Теги: Росія, Україна, війна
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