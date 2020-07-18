На Волині у восьми селах виявили лейкоз у корів: у чому небезпека
Сьогодні, 08:20
У восьми селах Любешівської громади спеціалісти Держпродспоживслужби зафіксували випадки лейкозу у корів.
Про це розповів Суспільному начальник Камінь-Каширського управління Держпродспоживслужби Анатолій Неродик.
Наразі відомо про 15 хворих тварин. Інфекційну недугу зафіксували на території сіл: Ветли, Гірки, Бірки, Цир, Лахвичі, Дольськ, Велика Глуша, Невір.
Зі слів Анатолія Неродика, частина власників уже здали хворих тварин на забій, окремі господарі продовжують їх утримувати.
"Це одноосібники, господарств тут немає. Скоріше всього це (хвороба – ред.) привезено з Рівненської області, куди їдуть люди купляти корів. Зараз ведемо з власниками роз'яснювальну роботу", – сказав Анатолій Неродик.
Загалом у Камінь-Каширському районі волиняни тримають майже чотири тисячі корів. Як додав посадовець, лікування від лейкозу у корів немає, волинянам рекомендують здавати усіх недужих тварин на забій.
У чому небезпека хвороби
Це захворювання великої рогатої худоби є вірусним. Збудник хвороби подібний до вірусу, що викликає лейкемію (білокрів’я) в людей.
Молоко від заражених корів не можна продавати молокопереробним підприємствам чи на ринках, для особистого споживання варто пастеризувати при температурі 80° C. Також перед купівлею тварини слід перевіряти у власника паспорт з усіма проведеними обробками і дослідженнями.
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Про це розповів Суспільному начальник Камінь-Каширського управління Держпродспоживслужби Анатолій Неродик.
Наразі відомо про 15 хворих тварин. Інфекційну недугу зафіксували на території сіл: Ветли, Гірки, Бірки, Цир, Лахвичі, Дольськ, Велика Глуша, Невір.
Зі слів Анатолія Неродика, частина власників уже здали хворих тварин на забій, окремі господарі продовжують їх утримувати.
"Це одноосібники, господарств тут немає. Скоріше всього це (хвороба – ред.) привезено з Рівненської області, куди їдуть люди купляти корів. Зараз ведемо з власниками роз'яснювальну роботу", – сказав Анатолій Неродик.
Загалом у Камінь-Каширському районі волиняни тримають майже чотири тисячі корів. Як додав посадовець, лікування від лейкозу у корів немає, волинянам рекомендують здавати усіх недужих тварин на забій.
У чому небезпека хвороби
Це захворювання великої рогатої худоби є вірусним. Збудник хвороби подібний до вірусу, що викликає лейкемію (білокрів’я) в людей.
Молоко від заражених корів не можна продавати молокопереробним підприємствам чи на ринках, для особистого споживання варто пастеризувати при температурі 80° C. Також перед купівлею тварини слід перевіряти у власника паспорт з усіма проведеними обробками і дослідженнями.
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