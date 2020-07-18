На Волині у восьми селах виявили лейкоз у корів: у чому небезпека





Про це розповів Анатолій Неродик.



Наразі відомо про 15 хворих тварин. Інфекційну недугу зафіксували на території сіл: Ветли, Гірки, Бірки, Цир, Лахвичі, Дольськ, Велика Глуша, Невір.



Зі слів Анатолія Неродика, частина власників уже здали хворих тварин на забій, окремі господарі продовжують їх утримувати.



"Це одноосібники, господарств тут немає. Скоріше всього це (хвороба – ред.) привезено з Рівненської області, куди їдуть люди купляти корів. Зараз ведемо з власниками роз'яснювальну роботу", – сказав Анатолій Неродик.



Загалом у Камінь-Каширському районі волиняни тримають майже чотири тисячі корів. Як додав посадовець, лікування від лейкозу у корів немає, волинянам рекомендують здавати усіх недужих тварин на забій.



У чому небезпека хвороби



Це захворювання великої рогатої худоби є вірусним. Збудник хвороби подібний до вірусу, що викликає лейкемію (білокрів’я) в людей.



Молоко від заражених корів не можна продавати молокопереробним підприємствам чи на ринках, для особистого споживання варто пастеризувати при температурі 80° C. Також перед купівлею тварини слід перевіряти у власника паспорт з усіма проведеними обробками і дослідженнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У восьми селах Любешівської громади спеціалісти Держпродспоживслужби зафіксували випадки лейкозу у корів.Про це розповів Суспільному начальник Камінь-Каширського управління ДержпродспоживслужбиНаразі відомо про 15 хворих тварин. Інфекційну недугу зафіксували на території сіл: Ветли, Гірки, Бірки, Цир, Лахвичі, Дольськ, Велика Глуша, Невір.Зі слів Анатолія Неродика, частина власників уже здали хворих тварин на забій, окремі господарі продовжують їх утримувати."Це одноосібники, господарств тут немає. Скоріше всього це (хвороба – ред.) привезено з Рівненської області, куди їдуть люди купляти корів. Зараз ведемо з власниками роз'яснювальну роботу", – сказав Анатолій Неродик.Загалом у Камінь-Каширському районі волиняни тримають майже чотири тисячі корів. Як додав посадовець, лікування від лейкозу у корів немає, волинянам рекомендують здавати усіх недужих тварин на забій.Це захворювання великої рогатої худоби є вірусним. Збудник хвороби подібний до вірусу, що викликає лейкемію (білокрів’я) в людей.Молоко від заражених корів не можна продавати молокопереробним підприємствам чи на ринках, для особистого споживання варто пастеризувати при температурі 80° C. Також перед купівлею тварини слід перевіряти у власника паспорт з усіма проведеними обробками і дослідженнями.

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