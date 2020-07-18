На Волині у восьми селах виявили лейкоз у корів: у чому небезпека

На Волині у восьми селах виявили лейкоз у корів: у чому небезпека
У восьми селах Любешівської громади спеціалісти Держпродспоживслужби зафіксували випадки лейкозу у корів.

Про це розповів Суспільному начальник Камінь-Каширського управління Держпродспоживслужби Анатолій Неродик.

Наразі відомо про 15 хворих тварин. Інфекційну недугу зафіксували на території сіл: Ветли, Гірки, Бірки, Цир, Лахвичі, Дольськ, Велика Глуша, Невір.

Зі слів Анатолія Неродика, частина власників уже здали хворих тварин на забій, окремі господарі продовжують їх утримувати.

"Це одноосібники, господарств тут немає. Скоріше всього це (хвороба – ред.) привезено з Рівненської області, куди їдуть люди купляти корів. Зараз ведемо з власниками роз'яснювальну роботу", – сказав Анатолій Неродик.

Загалом у Камінь-Каширському районі волиняни тримають майже чотири тисячі корів. Як додав посадовець, лікування від лейкозу у корів немає, волинянам рекомендують здавати усіх недужих тварин на забій.

У чому небезпека хвороби

Це захворювання великої рогатої худоби є вірусним. Збудник хвороби подібний до вірусу, що викликає лейкемію (білокрів’я) в людей.

Молоко від заражених корів не можна продавати молокопереробним підприємствам чи на ринках, для особистого споживання варто пастеризувати при температурі 80° C. Також перед купівлею тварини слід перевіряти у власника паспорт з усіма проведеними обробками і дослідженнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лейкоз, корови, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вночі атакували Україну «калібрами» й «шахедами»: бійці збили усі цілі ворога
Сьогодні, 08:59
Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
На Волині у восьми селах виявили лейкоз у корів: у чому небезпека
Сьогодні, 08:20
Попрощалися із захисником Юрієм Мошковим, який загинув у ДТП на Волині
Сьогодні, 07:15
Росіяни скинули хімічний боєприпас задушливої дії на позицію ЗСУ під Мар'їнкою
Сьогодні, 06:05
Схожі новини
Через інфекційну хворобу, від якої раніше загинули олені, в районі на Волині – гибель свійських тварин Через інфекційну хворобу, від якої раніше загинули олені, в районі на Волині – гибель свійських тварин
18 липень, 2020, 13:52
У восьмикласниці з Волині виявили рак крові: потрібна допомога небайдужих У восьмикласниці з Волині виявили рак крові: потрібна допомога небайдужих
25 травень, 2020, 14:25
На Волині закриваються пункти штучного осіменіння На Волині закриваються пункти штучного осіменіння
03 листопад, 2019, 06:32
Випускниця з Волині, яка була у реанімації у важкому стані, станцювала шкільний вальс з татом Випускниця з Волині, яка була у реанімації у важкому стані, станцювала шкільний вальс з татом
25 червень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нічна атака на Одесу: ППО збила два «калібри»
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку 26 червня
Сьогодні, 09:05
 0
Росіяни вночі атакували Україну «калібрами» й «шахедами»: бійці збили усі цілі ворога
Сьогодні, 08:59
 0
Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
 0
На Волині у восьми селах виявили лейкоз у корів: у чому небезпека
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8