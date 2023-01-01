Росіяни скинули хімічний боєприпас задушливої дії на позицію ЗСУ під Мар'їнкою

На Мар'їнському напрямку росіяни скинули на позицію Збройних сил України хімічний боєприпас задушливої дії. Вітер був у бік противника.Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку"Зафіксовано факт скидання на одну з позицій ЗСУ забороненого аерозольного хімічного боєприпасу задушливої дії. Вітер був у бік противника", — сказав Валерій Шершень.За його словами, минулої доби, як попередньої, росіяни зосереджували основні зусилля на штурмах на Авдіївському та Мар’їнському напрямках."Саме тут відбулося 13 бойових зіткнень. Причому майже всі припадають на район Мар’їнки. Отримав відсіч, противник відійшов. Крім того, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію росіяни здійснили понад 440 обстрілів наших позицій", — заявив Шершень.Крім того, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки та Сєверного. На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав, сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.Він додав, що противник також здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове, та Олексіївка."Також армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки та здійснила обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області", — сказав Шершень.Він додав, що на Запорізькому напрямку противник продовжує оборонятися та зосереджує основні зусилля на недопущенні просування Сил оборони України.