У Луцьку водійка на смерть збила 19-річного хлопця: як її покарав суд

У Луцьку водійка на смерть збила 19-річного хлопця: як її покарав суд
Водійка, яка у Луцьку на проспекті Перемоги на смерть збила 19-річного хлопця, отримала умовний термін.

Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пишуть Волинські новини.

ДТП сталася у ніч на 27 березня на проспекті Перемоги. Водійка автомобіля «Рено» Оксана Б. збила 19-річного хлопця, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм юнак загинув на місці.

Як стало відомо під час розслідування, винуватиця аварії проявила неуважність, вчасно не зреагувала, внаслідок чого допустила наїзд на пішохода. Також з’ясувалося, що авто рухалося із швидкістю понад 50 км/год, що є перевищенням максимально допустимої швидкості руху в населеному пункті.

Жінка повністю визнала свою вину та просила суворо її не карати.

Під час суду мама загиблого юнака повідомила, що вона не наполягає на тому, аби обвинувачену позбавили волі. Проте наполягала, аби її позбавили права керувати авто.

Врахувавши всі обставини справи, реальний термін на чотири роки суд замінив трьома умовного.

Крім того, водійку на три роки позбавили права керувати авто.

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Теги: ДТП, загибель, суд, умовне
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