Попрощалися із захисником Юрієм Мошковим, який загинув у ДТП на Волині

Юрія Мошкова, який загинув у ДТП на Волині.



Із захисником попрощалися у неділю, 25 червня. Про це повідомили у Вараській міській раді.



Герой із 25 лютого 2022 року служив старшим солдатом стрільцем-оператором 3 стрілецької роти 61-го батальйону ТрО (104-та бригада ТрО).



Нагадаємо, 24 червня біля села Колодії Маневицької громади Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода,



Поховали Захисника на Алеї Героїв кладовища у селі Стара Рафалівка.













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