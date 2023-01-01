Попрощалися із захисником Юрієм Мошковим, який загинув у ДТП на Волині
Сьогодні, 07:15
У Вараші на Рівненщині провели в останню дорогу 41-річного Героя Юрія Мошкова, який загинув у ДТП на Волині.
Із захисником попрощалися у неділю, 25 червня. Про це повідомили у Вараській міській раді.
Герой із 25 лютого 2022 року служив старшим солдатом стрільцем-оператором 3 стрілецької роти 61-го батальйону ТрО (104-та бригада ТрО).
Нагадаємо, 24 червня біля села Колодії Маневицької громади Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій внаслідок травм загинув Юрій Мошков.
Поховали Захисника на Алеї Героїв кладовища у селі Стара Рафалівка.
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Із захисником попрощалися у неділю, 25 червня. Про це повідомили у Вараській міській раді.
Герой із 25 лютого 2022 року служив старшим солдатом стрільцем-оператором 3 стрілецької роти 61-го батальйону ТрО (104-та бригада ТрО).
Нагадаємо, 24 червня біля села Колодії Маневицької громади Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій внаслідок травм загинув Юрій Мошков.
Поховали Захисника на Алеї Героїв кладовища у селі Стара Рафалівка.
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