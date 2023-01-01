В аварії на Волині загинув воїн із Рівненщини

Юрій Мошков.



Про це повідомляє міський голова Олександр Мензул.



Захисник із 25 лютого 2022 року служив старшим солдатом, стрільцем-оператором третьої стрілецької роти 61 батальйону 104 бригади ТрО.



Прощання із воїном відбудеться в неділю, 25 червня.



Об 11:00 траурна процесія вирушить від лікарні, пройде вулицями Енергетиків, Парковою до будинку мікрорайон Будівельників 31/1.



Після прощання біля під'їзду хода пройде дворами до вулиці Паркової, поверне на вулицю Степана Бандери (ЦНАП), потім через майдан Незалежності до вулиці Героїв Небесної сотні.



Панахида відбудеться у Свято-Софіївському храмі. По завершенню відправи хода пройде вулицею П'ятихатки до Журавлини.



Поховають захисника на Алеї Героїв кладовища у селі Стара Рафалівка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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