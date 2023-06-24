За минули добу ЗСУ ліквідували понад сім сотень окупантів

За минули добу ЗСУ ліквідували понад сім сотень окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 25 червня.

Загальні бойові втрати противника станом на 24.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійських систем – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

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Теги: втрати противника, Генштаб
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