За минули добу ЗСУ ліквідували понад сім сотень окупантів





Загальні бойові втрати противника станом на 24.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4030 (+6) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,

- артилерійських систем – 4034 (+19) од,

- РСЗВ – 624 (+5) од,

- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 308 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),

- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,

- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 25 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 24.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4030 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,- артилерійських систем – 4034 (+19) од,- РСЗВ – 624 (+5) од,- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 308 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

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