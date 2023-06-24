За минули добу ЗСУ ліквідували понад сім сотень окупантів
Сьогодні, 09:25
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 25 червня.
Загальні бойові втрати противника станом на 24.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійських систем – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).
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Загальні бойові втрати противника станом на 24.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійських систем – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).
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