Окупанти заявили, що вбили 16-річного підлітка-активіста в Бердянську: з'явилося останнє відео хлопця

Окупанти заявили, що вбили 16-річного підлітка-активіста в Бердянську: з'явилося останнє відео хлопця
Росіяни в Бердянську розправилися з двома людьми, яких назвали "терористами". Один із них – 16-річний підліток.

Про вбивство 2 людей стало відомо після повідомлення колаборанта Владислава Рогова, який заявив про "ліквідацію проукраїнських терористів".

Згодом у мережі з'явилося останнє відео з прощанням 16-річного підлітка, на ім'я Тигран – саме його вбили окупанти.

Колаборант заявив, що буцімто близько 19:00 24 червня "двоє озброєних людей відкрили вогонь з автоматів" поки люди відпочивали на набережній. Один із вбитих, як повідомив сам Рогов – Тигран Оганесян. Інший, ймовірно, його товариш. Місцеві канали повідомляють, що хлопцям вдалося вбити місцевого поліцейського-колаборанта та окупанта.

У мережі з'явилося відео хлопця, де він з автоматом у руках прощається словами: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". На цьому запис обірвався.

Відомо, що Тиграна разом з іншим підлітком Микитою Хангановим ще у вересні 2022 року викрали окупанти за проукраїнську позицію, звинувативши хлопців у тероризмі. За даними "Медійної ініціативи за права людини" хлопця 5 днів допитували, застосовуючи тортури – били та катували електричним струмом. Так росіяни намагалися вибити з нього зізнання у буцімто підготовці до підриву мелітопольської залізниці.


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Теги: Бердянськ, вбивство, підлітки
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