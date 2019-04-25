Окупанти заявили, що вбили 16-річного підлітка-активіста в Бердянську: з'явилося останнє відео хлопця

Росіяни в Бердянську розправилися з двома людьми, яких назвали "терористами". Один із них – 16-річний підліток.Про вбивство 2 людей стало відомо після повідомлення колаборанта, який заявив про "ліквідацію проукраїнських терористів".Згодом у мережі з'явилося останнє відео з прощанням 16-річного підлітка, на ім'я– саме його вбили окупанти.Колаборант заявив, що буцімто близько 19:00 24 червня "двоє озброєних людей відкрили вогонь з автоматів" поки люди відпочивали на набережній. Один із вбитих, як повідомив сам Рогов – Тигран Оганесян. Інший, ймовірно, його товариш. Місцеві канали повідомляють, що хлопцям вдалося вбити місцевого поліцейського-колаборанта та окупанта.У мережі з'явилося відео хлопця, де він з автоматом у руках прощається словами: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". На цьому запис обірвався.Відомо, що Тиграна разом з іншим підліткомще у вересні 2022 року викрали окупанти за проукраїнську позицію, звинувативши хлопців у тероризмі. За даними "Медійної ініціативи за права людини" хлопця 5 днів допитували, застосовуючи тортури – били та катували електричним струмом. Так росіяни намагалися вибити з нього зізнання у буцімто підготовці до підриву мелітопольської залізниці.