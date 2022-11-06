Уночі ворог атакував передмістя Запоріжжя

Цієї ночі росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя. Станом на ранок ситуація у місті стабільна.Про це повідомив голова ОВАВорог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, зокрема в одне з місцевих підприємств. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч.В.о. міського голови Запоріжжязауважив, що станом на ранок ситуація у місті стабільна. Люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи в нормі. Міські служби працюють у штатному режимі.Загалом упродовж доби ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах.Зруйновано 15 житлових будівель.Травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних – 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.